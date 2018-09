Transport en commun gratuit pour les étudiants et les aînés, promet Couillard

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, promet d'instaurer la gratuité du transport en commun pour tous les étudiants et les personnes âgées de 65 ans et plus.

Peu importe leur âge, les personnes inscrites à temps plein dans un établissement scolaire reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pourront monter à bord d'un autobus, d'une voiture de métro ou de train de banlieue — et prochainement d'un train du Réseau express métropolitain — sans débourser un sou, a-t-il annoncé à moins de deux jours du premier débat des chefs.

Des transports gratuits pour les étudiants et les aînés se traduiront par un manque à gagner de 200 millions de dollars par année dans les coffres des sociétés de transport, selon le PLQ. Le gouvernement l'épongera, a indiqué M. Couillard lors d'une annonce au collège Montmorency, à Laval.

À mi-campagne, l'autobus du PLQ dépasse par la gauche celui de Québec solidaire, qui propose pour sa part d'offrir des transports publics à moitié prix.

La promesse à 200 millions de dollars du PLQ intervient quelques heures après la parution d'un sondage Léger-Le Devoir montrant un effritement de l'appui des jeunes au PLQ de sept points depuis le coup d'envoi de la campagne électorale.

À l'heure actuelle, un étudiant à temps plein ou une personne âgée de 65 ans et plus doit se procurer une carte mensuelle aux coûts de 51 $ pour voyager à bord d'un autobus ou métro de la Société de transport de Montréal (STM). Les étudiants qui résident en banlieue paient pour leur part jusqu'à 214 $ par mois afin d'emprunter les trains de banlieue, les autobus et le métro de la région métropolitaine.

D'autre part, Philippe Couillard promet d'« interpeler » la Caisse de dépôt et placement du Québec sur « un possible prolongement du REM vers Mirabel ».

« Pour réduire de 20 % les temps de déplacement ou les dépenses brutes des ménages allouées au transport, il faut des gestes concrets et novateurs. Certains des engagements, que nous proposons aujourd’hui, auront des effets immédiats, d’autres porteront leurs fruits à plus long terme, mais tous faciliteront la vie des Québécois », a affirmé le chef du PLQ.

Quelques promesses du PLQ pour Montréal Développer la ligne rose du métro de Montréal

Développer un projet de service rapide par bus (SRB) sur la rue Notre-Dame à Montréal

Prolonger le SRB Pie-IX

Prolonger la branche ouest de la ligne orange du métro à Montréal et Laval

Développer un projet dans les axes des boulevards des Laurentides et de la Concorde, à Laval développer un projet structurant dans l’axe du boulevard Taschereau

Développer un «projet structurant» dans l’axe du prolongement de la ligne jaune du métro à Longueuil

D’autres détails suivront.