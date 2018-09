Un nouveau sondage montre que la CAQ conserve son avance, en route vers une majorité

Le Parti libéral du Québec (PLQ) ne réussit pas à faire décoller sa campagne et ressort comme perdant du dernier sondage sur les intentions de vote au Québec. Trois points de recul ramènent la formation de Philippe Couillard à 29 % des choix exprimés. Le PLQ a remporté les élections de 2014 avec 42 % des suffrages.

Les libéraux attiraient 32 % des voix potentielles le 29 août, au dernier coup de sonde de la firme Léger réalisé pour Le Devoir et The Gazette, juste après le déclenchement de la campagne.

Le nouveau sondage de la même firme montre un repli manifeste du PLQ dans la tranche d’âge des 18-34 ans. L’appui des jeunes fond de sept points depuis le déclenchement des élections pour maintenant se situer à 28 %, au même seuil que la CAQ dans ce cas.

Les données témoignent aussi d’une baisse de deux points pour la Coalition avenir Québec (de 37 à 35 %, après répartition des intentions), mais d’une hausse de deux points du Parti québécois (de 19 à 21 %) et de 3 points pour Québec solidaire, remonté à 11 %. Dans la lutte serrée actuelle, surtout pour les trois plus grandes formations, chaque cran de variation peut se traduire en gain ou en perte de plusieurs sièges.

La firme de sondage Léger ne s’essaie pas au jeu des projections de ces résultats en nombre de sièges à l’Assemblée nationale. Qu’à cela ne tienne, en passant les comptes au simulateur Québec 2018 du site Tooclosetocall.ca, on obtient théoriquement 65 députés pour la CAQ, 39 pour le PLQ, 16 pour le PQ et 5 pour QS.

Bref, la Coalition avenir Québec conserve son avance en tête et la formation se positionne encore en terrain majoritaire, comme depuis presque une année maintenant. Seulement, il y a encore du mouvement, et bien malin qui peut prédire quelle formation le Québec choisira le 1er octobre, au sortir des urnes, pour former le prochain gouvernement et avec quelle marge de manoeuvre. La joute électorale entre dans la deuxième mi-temps aujourd’hui.

« Il n’y a pas tant que ça de variations depuis les deux dernières semaines », résume le sondeur Christian Bourque. Dans les faits, la plupart des changements demeurent dans la marge d’erreur de l’enquête, fixée à environ 3 %.

Le vice-président de Léger met cependant en évidence le fait que le vote francophone, celui des faiseurs de rois en ce pays, ressort largement favorable à la CAQ (42 %), un peu moins au PQ (25 %) et pas du tout au PLQ (17 %).

Avec 28 % des choix avoués, la CAQ de François Legault devance aussi de 5 points le PQ de Jean-François Lisée à Montréal. Le PLQ domine dans la région métropolitaine avec 33 % des voix possibles.

« Ces 28 % donnent à la Coalition [avenir Québec] un pourcentage qui n’est pas si négligeable à l’est du boulevard Saint-Laurent, dit M. Bourque. Dans certaines circonscriptions montréalaises, la CAQ va jouer un rôle dans cette élection. Va-t-elle pour autant réussir à faire élire quelqu’un à Montréal ? On ne le sait pas encore. »

Fragilité des allégeances

La volatilité de l’électorat s’affiche par plusieurs indices. On la retrouve à l’évidence dans les réponses sur la possibilité de changer d’allégeance.

Près de six électeurs sur dix (58 %) disent avoir fait un choix définitif. Par conséquent, près de quatre personnes sur dix (38 %) avouent qu’il est « probable » qu’elles changent d’avis et 44 % confient que les débats des chefs à venir pourraient faire basculer celui-ci. La première grande rencontre au sommet sera diffusée et commentée jeudi, y compris par Le Devoir.

« Certainement que les débats demeurent un moment important dans une campagne électorale, remarque le sondeur Christian Bourque. Encore une fois, il faut se demander si c’est le débat lui-même ou tout ce qui se dit autour du débat qui finit par avoir une influence sur l’électeur. »

La fragilité des obédiences paraît plus manifeste chez les électeurs solidaires (52 %) et péquistes (46 %), qui confient pouvoir bouger de camp davantage que les caquistes (37 %) et les libéraux (25 %). Le sondage Léger établit que la CAQ est le second choix de 36 % des électeurs péquistes contre 31 % pour QS.

La valse-hésitation de l’électorat peut d’ailleurs en partie expliquer pourquoi le chef de la CAQ est passé ouvertement à une opération de séduction de l’électorat des autres grandes formations. L’appel au vote stratégique est habituellement réservé aux fins de campagne.

L’aspirant premier ministre a commenté lundi la stagnation des résultats des derniers sondages montrant que les aiguilles ne bougent pas beaucoup. Il a conclu qu’il doit lancer des appels à droite ou à gauche pour convaincre encore plus largement.

M. Legault courtise donc depuis quelques jours « ses amis péquistes »… et aussi pas mal tout le monde : électeurs nationalistes, « libéraux mous », conservateurs et libéraux fédéraux. Tous ont reçu des appels de phare de M. Legault.

Dimanche, alors qu’il dépeignait les libéraux de Philippe Couillard comme des émules de Québec solidaire (lire : un parti dépensier), M. Legault a fait valoir que, « quand on vote pour un parti, on n’est pas obligé d’être d’accord avec 100 % des idées qui sont proposées par le parti ».

Des prévisions caquistes

La CAQ marque un avantage de 20 points dans la région de la Capitale nationale et dans les régions. Des circonscriptions comme Jean-Talon, celle du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, pourraient même virer de bord. « La CAQ se dirige vers de belles victoires », résume le sondeur.

La Coalition avenir Québec est d’ailleurs considérée comme la future gagnante du scrutin par 43 % des électeurs forcés à la prédiction. Un quart (25 %) désignent le PLQ gagnant, tandis que très peu misent sur le PQ (7 %) et QS (2 %).

De même, 21 % des répondants considèrent M. Legault comme le chef menant la meilleure campagne. M. Lisée est choisi par 17 % des gens interrogés, M. Couillard par 15 % seulement et Mme Massé ferme la marche à 10 %. Un tiers des répondants ne savaient pas quoi répondre à cette question.

François Legault apparaît comme le chef qui ferait le meilleur premier ministre pour un électeur sur quatre (26 %, un chiffre stable, là encore), contre 18 % pour Philippe Couillard, qui perd deux points depuis la fin août. M. Lisée en gagne trois pour monter à 14 % et Mme Massé quatre pour un score de 9 %.

Le sondage Web a été réalisé entre le 7 et le 10 septembre auprès de 2014 Québécois ayant le droit de vote. L’échantillon a été recruté aléatoirement. Le sondeur précise qu’« aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste [semblable] aurait une marge d’erreur de plus ou moins 3,08 %, et ce, 19 fois sur 20 ».