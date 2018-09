Un discours à revoir sur l'immigration

Le Devoir s’est tourné vers quatre anciens politiciens de toutes allégeances pour connaître leurs impressions sur la campagne en cours. Aujourd’hui, l'ex-député solidaire Amir Khadir prend la parole. Propos recueillis par Améli Pineda.

Le thème de l’immigration s’invite dans la campagne électorale. Le premier ministre sortant, Philippe Couillard, estime même que l’immigration est « la question de l’élection ». Qu’en pensez-vous ?

C’est en effet un gros enjeu, où les uns pensent que c’est le niveau d’immigration qui est le problème et les autres se disent qu’il ne faut surtout pas l’aborder parce que c’est du racisme ou de la xénophobie. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a eu le mot juste. Ce n’est pas une question de chiffres, mais plutôt une question de ressources. Que ce soit en francisation ou en d’autres choses, il faut y consacrer les ressources appropriées. Il faut surtout arrêter d’en parler d’une manière qui exagère le problème […] Moi, j’aimerais mieux que M. Legault consacre un peu moins son temps à s’alarmer inutilement des seuils d’immigration, mais qu’il nous parle des seuils pour combattre les changements climatiques.

Québec solidaire a dévoilé son cadre financier complet cette semaine. Certains adversaires ont critiqué le choix du parti de le faire par voie de communiqué, évitant les questions des médias. Pensez-vous qu’une conférence de presse aurait été nécessaire ?

QS a pris les devants. Ç’a été le premier parti à s’engager en présentant dès le début de la campagne ses sources de revenus. Depuis, ils font des annonces très claires et détaillées sur chacun de leurs projets et rien n’empêche les journalistes et commentateurs de leur poser des questions. J’espère qu’on ne va pas s’arrêter à ce genre de détails.

À quelques jours du débat des chefs, que doit faire Manon Massé pour se démarquer sachant que c’est lors de cet important rendez-vous que l’ancienne porte-parole Françoise David avait séduit plusieurs Québécois ?

Françoise a des forces indéniables que tout le monde reconnaît, mais je crois que Manon va surprendre. C’est une personne qui a une grande écoute. Elle a montré avec le temps qu’elle connaît très bien l’essentiel de ses dossiers et la préparation qui lui a été fournie, dans les dernières semaines, je pense, consolide tout ça. Ça va faire bientôt quatre ans qu’elle est à l’Assemblée nationale. Elle a de l’expérience accumulée, de l’assurance; je l’ai vue dans un autre contexte en débat avec les trois autres chefs et j’ai pleinement confiance dans le fait qu’elle va très bien se débrouiller. Là où j’aurai envie de lui faire une suggestion, c’est de ne pas se laisser tenter d’embarquer dans les jeux d’accusations et de foire d’empoigne dans lesquels, malheureusement, parfois, ce genre de format entraîne les gens. Si elle démontre la même empathie et la même capacité d’écoute qu’elle a su démontrer dans plusieurs contextes, je pense qu’elle va sortir la tête haute, sinon gagnante […] C’est une femme spontanée et je pense que ça pourra lui servir, tant qu’elle ne se laisse pas dicter le débat par les autres et qu’elle les invite à rester sur ce qu’ils ont à offrir, plutôt que d’aller dans les attaques véhémentes.