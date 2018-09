Michelle Blanc a franchi une ligne rouge, selon Couillard

Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée a continué lundi de défendre « l’humour noir » de sa candidate Michelle Blanc, tandis que le chef libéral Philippe Couillard a reproché à cette dernière d’avoir franchi la « ligne rouge » en indiquant sur Twitter avoir oublié de fêter l’anniversaire de Hitler.

Trêve de jeux de mots colorés, le leader du Parti libéral a dit estimer que la liberté d’expression avait des limites, et ce, même si « elle permet de dire des bêtises ».

« Il y a des sujets qui me paraissent être au-delà de ce qu’on peut appeler “ la ligne rouge ”. Je comprends qu’on peut dire que de parler de l’anniversaire d’Hitler, c’est de faire de l’humour. Mais, de faire de l’humour avec l’un des plus grands meurtriers de l’Histoire de l’Humanité, ça me paraît douteux, je dirais ça comme ça », a-t-il déclaré lundi avant-midi. « Pour le reste, c’est au Parti québécois de se gouverner. »

Les électeurs de Mercier — la circonscription où Michelle Blanc brigue les suffrages — voteront en toute connaissance de cause, a ajouté M. Couillard.

Le chef de la Coalition avenir Québec n’a pas voulu sauter dans le débat. « Je vais laisser M. Lisée se démerder avec ses problèmes », a-t-il laissé tomber.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a refusé dimanche de condamner un tweet dans lequel sa candidate Michelle Blanc souligne l’anniversaire d’Hitler, parce qu’il s’agit à son avis d’« humour noir ».

« MERDE j’ai oublié de fêter l’anniversaire d’Hitler la semaine dernière ! (foutage de merde en retard) », a écrit Michelle Blanc sur son compte Twitter le 22 avril 2011.

« C’est de l’humour noir. C’est clair que c’est de l’humour noir », a commenté Jean-François Lisée, quelques heures après que l’organisation juive B’nai Brith lui eut demandé de larguer sa candidate. « Non », il n’a pas ri à cette blague, a-t-il admis. « On n’a pas besoin de rire. Est-ce qu’on va se mettre à interdire l’humour noir ? La conversation que nous avons est symptomatique d’un rétrécissement de la liberté d’expression. »