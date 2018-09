Une deuxième candidate autochtone aux élections

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Jonquière — Québec solidaire a confirmé dimanche la mise en candidature d’Alisha Tukkiapik, jeune femme inuite, dans la circonscription d’Ungava. Après Mona Belleau, candidate du NPD-Québec dans Chauveau, à Québec, Alisha Tukkiapik devient la deuxième Autochtone à briguer les suffrages à l’élection du 1er octobre. La candidate solidaire est née à Pointe-Claire et a ensuite vécu à Kuujjuaq, Kangirsuk, Puvirnituq, Inukjuak et Kuujjuaraapik. Elle est travailleuse communautaire dans le domaine de la santé et a auparavant été directrice d’école et gestionnaire dans le domaine de l’habitation.