Le PQ se dit victime d’«intimidation» par B’nai Brith

Le Parti québécois a choisi de dévoiler dimanche une lettre de l’organisation juive B’nai Brith, qui lui demande de retirer la candidature de Michelle Blanc en raison de propos qu’elle juge antisémites.

B’nai Brith s’en prend à un billet de blogue publié par Michelle Blanc (alors Michel Leblanc) le 15 janvier 2007. Il s’agit selon l’organisation d’« un article qui ridiculise et caricature collectivement la communauté juive hassidique d’Outremont en se basant sur des interactions anecdotiques personnelles avec quelques-uns de ses membres ».

Dans son texte, l’actuelle candidate péquiste dans Mercier critique entre autres un Hassidim — qu’elle qualifie de « trou du c… » — qui n’aurait pas respecté une file d’attente pour acheter des fleurs, puis pour demander un remboursement après avoir jeté son dévolu sur des fleurs « moins chères ».

« Si les [juifs] hassidiques veulent tellement se couper du reste du monde, pourquoi ne font-ils pas comme d’autres sectes extrémistes qui se réfugient dans le milieu des bois, à l’orée de la civilisation ? », écrit-elle aussi. Dès l’ouverture de son billet, Michel Leblanc se défend d’être raciste, mais s’admet « cependant intolérant ».

Selon B’nai Brith, les propos de Michelle Blanc la disqualifient dans sa volonté de « représenter ses électeurs de manière juste et équitable ».

« J’exhorte le Parti Québécois à la résignation immédiate de sa candidature », écrit son directeur régional, Harvey Levine.

Pas question, a répliqué Jean-François Lisée dimanche. « J’ai reçu cette lettre hier comme une tentative d’intimidation, d’étouffer le débat », a-t-il déclaré. « Ils ont [une liberté d’expression]. Et moi aussi. Alors ils l’utilisent et moi aussi. De toute évidence, il s’agit d’une manoeuvre politique. Je sais comment jouer à ce jeu. »

Si le chef péquiste a lui-même choisi de dévoiler la demande de B’nai Brith aux médias, c’est parce que les membres de cette organisation « ont menacé de nous traiter de noms le matin du débat », a-t-il expliqué. « Et donc, quand des gens tentent de m’intimider, je réagis rapidement, fermement ; je me défends », a-t-il statué.

Il a refusé de commenter la teneur des propos de sa candidate. « La citoyenne Michelle Blanc a exercé son droit à la liberté d’expression dans le texte, vieux de 11 ans, auquel vous référez. Ses propos lui appartiennent et nous comprenons que vous ne les accueillez pas positivement. Vous avez le droit d’exprimer votre désaccord et nous défendons ce droit », a-t-il d’ailleurs écrit dans une lettre destinée à Harvey Levine, qu’il a également remise aux médias. « Nous estimons que votre tentative d’assimiler la critique d’une pratique religieuse ou du comportement de certains membres d’une communauté à « du racisme » relève d’une volonté d’étouffer le débat et la liberté d’expression. »