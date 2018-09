Le PLQ s’engage à offrir des crédits d’impôt aux proches aidants

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a clos dimanche une série d’annonces destinées aux aînées, en s’engageant à instaurer un crédit d’impôt pour les particuliers exécutant des travaux de rénovation résidentielle nécessaire à l’accueil d’un proche aîné.

L’État remboursera 20 % des dépenses entre 2000$ et 12 000 $, a-t-il indiqué lors d’un point de presse aux Résidences La Villa, à Trois-Rivières.

Ainsi, un particulier exécutant des travaux d’une valeur de 10 000 $ — installation d’une rampe par exemple — se verra rembourser 2000 $ par Revenu Québec.

Le déploiement de cette mesure fiscale nécessiterait investissements supplémentaires annuels de 40 millions de dollars.

« Les proches aidants contribuent de façon inestimable à la société. Nous avons reconnu leur travail et leurs droits dans la loi. Nous voulons maintenant mieux les soutenir. Avec les organismes déjà présents sur le terrain, nous voulons leur offrir plus de services et faire une différence dans la vie de ces personnes qui font une si grande différence dans la vie de leurs proches », a déclaré M. Couillard.

Le chef libéral promet aussi de développer aux quatre coins du Québec des services de répit pour les aînés et les adultes souffrant de maladies graves. Dans un deuxième mandat, un gouvernement libéral déploierait, en collaboration avec les organismes présents sur le terrain, des services d’entraide pour offrir de l’aide, y compris psychologique, aux proches aidants.

Enfin, M. Couillard s’engage à présider, dès la première année du prochain mandat, un forum national où les bases d’un plan d’action gouvernemental sur la proche aidance seraient jetées.