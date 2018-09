Cadre financier: QS veut cesser de payer le Fonds des générations

Québec solidaire (QS) entend cesser de payer le Fonds des générations et réorientera les versements prévus durant les quatre prochaines années dans leur programme d’infrastructures.

Ainsi, QS veut rediriger tous les versements prévus pour les périodes 2017-2018 à 2022-2023. La formation politique estime ainsi être en mesure d’investir 12,5 milliards de dollars dans son plan d’infrastructures.

« Les générations à venir ont besoin d’avoir une planète qui respire avec des infrastructures qui leur permettent de sortir de l’automobile et du pétrole bien plus que de rembourser une dette publique qui est dans la moyenne de l’OCDE », soutient Simon Tremblay-Pepin, candidat solidaire dans la circonscription de Nelligan, à Montréal, et porte-parole en matière d’économie.

QS, qui rendra public son cadre financier dimanche, veut modifier la loi instaurée en 2006 par le gouvernement libéral de Jean Charest dans le but de ne pas léguer aux générations futures le remboursement de la dette publique.

Selon QS, le Fonds des générations a « étranglé financièrement » le Québec. « On s’est privé des moyens de financer nos services publics, alors que c’est de ça dont ont besoin les générations futures », indique M. Tremblay-Pepin.

Quant au Fonds actuel, il sera préservé dans le but de continuer à faire grossir les rendements.

« QS n’utilisera pas l’argent qui s’y trouve, on va le laisser fructifier. Éventuellement, ça pourrait même se faire dans un autre mandat, on pourra le retirer pour rembourser la dette », indique M. Tremblay-Pepin.

Bien que conscient d’être le seul parti à proposer l’abolition du Fonds des générations, QS estime que cette proposition illustre le sérieux de sa démarche.

« C’est toujours étonnant d’entendre qu’on nous reproche de croire que l’argent pousse dans les arbres alors qu’on est la formation politique la plus précise quant aux endroits où on va aller chercher l’argent », fait valoir M. Tremblay-Pepin.

Jusqu’à présent la Coalition avenir Québec a proposé de prélever 10 milliards dans la Fonds des générations le 31 mars 2019 pour rembourser la dette. Ce plan ressemble à ce que les libéraux avaient annoncé dans le dernier budget. Mais dans leur cas, il s’agissait de puiser 2 milliards par année pendant cinq ans.

Le budget soulignait que « l’accélération de la croissance du Fonds des générations et la solidité du cadre financier donnent la possibilité au Québec de passer à une nouvelle étape, en utilisant une partie des sommes accumulées pour entamer le remboursement effectif de la dette ». La valeur du Fonds est actuellement de 13,3 milliards. De 2017-2018 à 2022-2023, les versements annuels au Fonds devraient passer de 2,3 à 3,5 milliards $.