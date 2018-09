Cadre financier: la CAQ ne compte pas trop sur les médecins spécialistes

Le cadre financier que François Legault dévoilera samedi matin à Québec prévoit de légers surplus chaque année, une croissance des dépenses d’au moins 4,1 % dans le réseau de la Santé, quelque 400 millions additionnels par année dans le réseau de l’Éducation… et une forme d’« effet CAQ » qui apporterait près d’un milliard dans les goussets du gouvernement.

La CAQ reconnaît dans son document qu’il n’est pas acquis que les négociations avec les médecins spécialistes seront couronnées de succès : on prévoit bien une ligne dans le tableau des marges de manoeuvre dégagées pour « les ajustements à la rémunération des médecins »… mais aucun chiffre n’y est associé. On mentionne en note de bas de page qu’un « gouvernement de la CAQ entamera des négociations » et qu’il espère récupérer « un milliard par an ».

« Un gouvernement de la CAQ va maintenir un niveau de financement stable pour les principales missions de l’État », a promis le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ). M. Legault est le premier chef à plonger dans l’exercice de chiffrer l’ensemble des engagements de son parti dans cette campagne.

Le document de la CAQ soutient que « tout doit être mis en oeuvre pour augmenter le potentiel économique du Québec à 2 % » en 2021 et 2022 — alors que le rapport préélectoral sur l’état des finances publiques prévoit plutôt une croissance économique de 1,3 % pour ces années.

Cette « croissance économique accélérée », une forme d’« effet CAQ » sur l’économie, rapporterait 350 millions en 2021-22, et 700 millions l’année suivante.

Le coût des engagements électoraux de la CAQ (sans compter ce qui sera prélevé à même le Plan québécois des infrastructures) est chiffré à :

812 millions pour 2019-2020

1,3 milliard pour 2020-2021

2 milliards pour 2021-2022

2,6 milliards pour 2022-23

Différentes « mesures d’optimisation des dépenses » permettront, selon la CAQ, d’aller chercher les revenus supplémentaires suivants :

838 millions pour 2019-2020

1,2 milliard pour 2020-2021

1,9 milliard pour 2021-2022

2,6 milliards pour 2022-2023

Au total, la CAQ calcule qu’elle remettra 1,7 milliard dans le portefeuille des familles et qu’elle remboursera 10 milliards sur la dette.

D’autres détails suivront.