Stationnements d’hôpitaux: le PLQ promet des tarifs plafonnés à 7$ par jour

Après s’y être refusé, le Parti libéral du Québec s’engage désormais à tirer vers le bas — voire à abolir dans certains cas — les tarifs de stationnement des établissements de santé et de services sociaux.

Les tarifs de stationnement des hôpitaux seront plafonnés à 7 $ par jour. Que le centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et le centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui imposent des frais de stationnement de 24 $ pour jour, se le tiennent pour dit.

Les centres hospitaliers qui ont adopté des tarifs inférieurs à 7 $, ne pourront modifier leur grille tarifaire, a précisé le chef libéral, Philippe Couillard, devant l’hôpital de la Cité-de-la-santé, à Laval.

Par ailleurs, les deux premières heures de stationnement à l’hôpital seront gratuites. Le stationnement sera gratuit pour les patients atteints de maladies chroniques ou nécessitant des traitements réguliers — d’hémodialyse par exemple.

Les visiteurs des aînés hébergés en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) n’auront plus à débourser quoi que ce soit pour stationner leur véhicule devant la résidence de leur proche.

Le PLQ promet de mettre de côté quelque 100 millions de dollars par année pour compenser le manque à gagner des établissements de santé et de services sociaux. « Nous répondons à des besoins exprimés par la population. Nous souhaitons faciliter la vie des patients qui doivent parfois débourser des montants importants pour obtenir des traitements. Nous voulons aussi faciliter et favoriser les visites des familles et des proches de ces patients et des personnes hébergées en CHSLD », a déclaré M. Couillard.

Le PLQ s’est lancé samedi dans une surenchère avec la CAQ. Le parti politique de François Legault propose depuis des lunes de s’attaquer aux « tarifs injustes et abusifs du ministre Barrette » en instaurant un tarif maximum de 7 $ à 10 $ par jour dans les établissements où les tarifs sont déjà supérieurs à ces montants.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, jugeait la proposition de la CAQ — un « parti de droite », un « parti comptable » — déraisonnable. « Un jour, il y aura à faire un choix entre une tarification de certains stationnements et les soins prodigués aux citoyens. Nous, on met le focus spécifiquement et précisément sur les soins à donner aux patients dans le cadre budgétaire qui est le nôtre », a-t-il fait valoir à l’Assemblée nationale au printemps 2017.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a dénoncé au fil des dernières années non seulement une hausse des frais de stationnement dans les établissements de santé et de services sociaux, mais également l’imposition de tarifs dans des aires de stationnement auparavant gratuites. Elle y voit une « barrière supplémentaire à l’accessibilité aux services ».

D’autres détails suivront.