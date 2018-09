QS fait volte-face et fera payer les influenceurs

Québec solidaire (QS) imposera finalement un tarif aux influenceurs du Web qui désirent monter à bord de son autobus destiné aux médias. « On va facturer aux gens du Web les mêmes tarifs flexibles qu’on facture aux journalistes », a indiqué Stéphanie Guèvremont, responsable nationale des relations publiques de QS. Le parti de gauche avait d’abord indiqué être prêt à offrir gratuitement le siège à bord de l’autobus, en excluant les repas et l’hébergement. La formation a également précisé vendredi que la présence des deux anciennes candidates d’Occupation double, Jessie Nadeau et Alexandra Stellini, était prévue depuis quelques semaines.