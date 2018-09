Une candidate inuite à Québec pour le NPD

La seule candidate autochtone à participer à cette élection, Mona Belleau, est d’origine inuite et se présente dans la région de Québec pour le Nouveau Parti démocratique du Québec (NPD-Québec). Enthousiaste, elle pense avoir convaincu de nombreux Autochtones d’aller voter pour elle… pour la première fois.

« Quasiment tous les Autochtones que j’ai rencontrés m’ont dit qu’ils allaient voter pour moi, que ce soit des Hurons-Wendat, des Innus ou des Attikameks », explique-t-elle. La circonscription où elle se présente, Chauveau, comprend le territoire de la communauté huronne de Wendake, où résident aussi des Autochtones d’autres nations. « Il y a des Innus de Maliotenam qui m’ont dit qu’ils n’avaient jamais voté à des élections mais qu’ils allaient voter pour moi. C’est vraiment touchant. »

Beaucoup d’Autochtones lui ont dit qu’ils votaient « au fédéral », mais « jamais au provincial », précise-t-elle dans un français impeccable, ce qui est peu commun chez les Inuits, qui parlent plutôt anglais.

Il faut dire que Mona Belleau a passé la plus grande partie de sa vie à Québec. Née à Iqualuit d’un père québécois et d’une mère inuite, elle a déménagé dans la région à l’âge de 12 ans avec sa famille.

Malgré cet exil, ses liens avec le Nunavut demeurent très forts, insiste-t-elle. « Toute ma famille habite encore au Nunavut. […] J’étais là la semaine passée. »

Qui représenterait-elle si elle était élue ? D’abord les gens de sa circonscription, Chauveau, insiste-t-elle, en ajoutant qu’elle profiterait de l’occasion pour mieux intégrer les Autochtones dans la conversation politique.

« C’est le fait d’être Autochtone qui m’a motivée à me lancer en politique, résume la candidate de 39 ans. On parle souvent de la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones et je ne voyais pas comment ça pouvait se faire dans cette élection sans qu’il y ait une porte-parole des Autochtones. Je me vois un peu comme ça. »

Militante de longue date du NPD fédéral, elle n’a pas hésité à se joindre au NPD-Québec quand il est ressuscité en 2014. « Je suis une personne de gauche et je ne suis pas souverainiste, alors ça allait de soi d’être avec ce parti-là. »

Le choix de la circonscription de Chauveau s’est quant à lui imposé de lui-même, puisque c’est là qu’elle réside avec sa conjointe et leurs deux enfants. Parce que Mona Belleau est également une militante pour les droits des gais et lesbiennes. « Je suis une minorité dans une minorité. Comme une poupée russe de minorités ! » lance-t-elle en riant.