En temps d’élection, l’idée très valorisée de la transparence laisse à penser que chaque tête choisie pour plonger dans la piscine électorale au nom d’un parti doit pouvoir souffrir de se montrer nu sans faire rougir personne. Le profil de chaque candidat, assurent volontiers les partis, est limpide, à l’image en quelque sortte du message qu’ils veulent faire miroiter à la surface électorale.

La transparence est aujourd’hui une idée qui est tenue pour aller de soit. Du moins jusqu’à la découverte d’histoires plus ou moins secrètes qui nous révèlent des souris et des ânes.

Ces derniers jours, le PQ et la CAQ ont dû péniblement expliquer en quoi leur système de vérification de l’intégrité de leurs candidats pouvait être aussi déficient. À l’évidence, s’en remettre à la seule façade peut encore et toujours constituer un trompe-l’oeil fâcheux. La façade percée, il n’en faut pas beaucoup parfois pour que l’eau de la petite piscine électorale apparaisse soudain brouillée.

La CAQ a ainsi dû vite jeter par-dessus bord son candidat de Saint-Jean, Stéphane Laroche, présenté jusque là avec emphase par le parti comme «un gestionnaire altruiste et généreux». Le bar dont il était propriétaire enfreignait pourtant la loi sur l’équité salariale entre les hommes et les femmes. Il avait de surcroit été trouvé coupable plus d’une fois de servir de l’alcool à des mineurs. Pour célébrer la fête de la Saint-Jean, le lieu en question avait par ailleurs engagé un nain au bénéfice d’une douteuse fête dite de la «Nain-Jean-Baptiste». Mais l’attaché de presse de la CAQ a tenu à assurer les électeurs — peut-être pour rassurer quant à la grandeur de la transparence — que «le nain a été bien traité» et qu’«il a été payé».

La CAQ a aussi dû laisser couler son président, Stéphane Le Bouyonnec, pointé du doigt depuis un moment parce que son nom était associé à une entreprise de prêts à des taux usuraires. Et puis, du côté de l’argent toujours, il y a eu l’affaire Eric Caire. Cette tête d’affiche du parti avait négligé de signaler avoir emprunté de l’argent à un maire de sa propre circonscription.

On se souviendra aussi du cas, à l’élection précédende, de ce candidat de la CAQ dans Rimouski qui aimait se montrer nu sur les réseaux sociaux, un écran devant lequel le parti n’avait vu que du feu.

Au PQ, après avoir convenu qu’il fallait se débarrasser de Muguette Paillé, ce fut au tour de Pierre Marcotte, il y a quelques jours, de se voir montrer la porte de sortie pour ses propos tenus à l’égard des musulmans. Personne apparemment n’avait remarqué ces dérapages aussi gonflés que répétés. Dans la même vague, la candidate Michelle Blanc s’est aussi fait taper sur le nez.

Quand quelques candidats boivent ainsi la tasse, le public se trouve toujours quelque peu étonné de voir que les garanties d’intégrité offertes par les partis à l’égard de leurs propres commettants soient si pauvrement assurées.

Depuis les Confessions de Jean-Jacques Rousseau (1782), immense succès qui modifie les consciences et la sensibilité, le public tient de plus en plus pour naturel le fait qu’un individu s’ouvre tel un livre. De là à devoir tout savoir de quelqu’un? Certainement pas.

Mais tous se sentent volontiers échaudés quand la profondeur d’un monde électoral se trouve ainsi réduit à des reflets qui se révèlent à ce point trompeurs. Comment rendre les choses plus transparentes?

Regarder la réalité en face fait souvent mal. Alors on l’envisage de biais. C’est l’oblique que prennent souvent les partisans. Un chemin qui conduit tout droit à la partisanerie. Là où, précisément, on oublie un peu trop facilement que, dans l’alchimie de la vie, la transparence reste un élément vital.