Le PLQ veut créer 1500 nouvelles places en CHSLD d’ici 2022

Le Parti libéral du Québec s’engage à développer 1500 nouvelles places en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) entre 2018 et 2022.

Parmi elles, 500 places seront réservées aux personnes âgées de moins de 65 ans. Celles-ci seront « autant que possible » regroupées dans quelques établissements. D’autres unités seront réservées à des individus souffrant de troubles cognitifs, comme l’Alzheimer, a précisé le chef du PLQ, Philippe Couillard, au parc La Victoire, à Gatineau.

Au printemps 2017, le réseau comptait quelque 37 500 places en CHSLD. Le délai moyen pour en obtenir une s’élevait à plus de neuf mois. « 1500 places, c’est significatif », a souligné M. Couillard.

En septembre 2017, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, s’inquiétait d’« un resserrement des critères d’admissibilité », de l’« augmentation des délais d’attente » et d’« un recours de plus en plus fréquent à des résidences privées pour aînés non outillées pour prendre soin de personnes en lourde perte d’autonomie », alors que « les besoins d’hébergement pour les personnes âgées augmentent ».

L’aménagement des 1500 places promises par le PLQ coûtera quelque 525 millions de dollars à l’État québécois, tandis que leur « opération » nécessitera, à terme, des investissements supplémentaires de 132 millions par année, estime le PLQ.

Le chef du PLQ a également promis, jeudi, de déployer le système d’écoute TEL-AÎNÉS sur l’ensemble du territoire québécois. « Faciliter la vie de nos aînés, c’est prévoir plus de places d’hébergement, mieux adaptées, pour les personnes qui en ont besoin. C’est aussi s’assurer que nous sommes à l’écoute des personnes aînées en leur offrant des services visant à briser leur isolement », a affirmé M. Couillard, entouré de candidats de la région.

