La CAQ promet 2,6 milliards pour l’est de Montréal

À chacun son plan de développement de l’est de Montréal : celui de la CAQ représenterait des investissements de 2,6 milliards, a indiqué François Legault, vendredi, dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles... là où il espère faire une percée à Montréal.

« En plus des milliers d’emplois perdus et des pertes subies par les commerces du coin, l’est de Montréal se retrouve aujourd’hui avec de vastes espaces industriels abandonnés et fortement pollués », a fait remarquer M. Legault en présentant son plan.

Celui-ci reprend plusieurs mesures déjà connues — et certaines discutées depuis des décennies, comme le projet de modernisation du boulevard Notre-Dame.

À cet égard, la Coalition avenir Québec (CAQ) confirme les intentions de son plan de décongestion annoncé plus tôt cette année : un gouvernement Legault réserverait une enveloppe de 625 millions dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) pour « relancer le projet de modernisation » du boulevard Notre-Dame afin d’en faire un boulevard urbain.

Un autre fonds de 200 millions servirait à décontaminer des terrains de l’est de l’île — un enjeu important dans ce secteur dont l’histoire s’est écrite avec des raffineries. Québec avait d’ailleurs déjà annoncé l’octroi de 75 millions à Montréal cette année pour mener des travaux.

Pour gérer ces chantiers, la CAQ veut créer un fonds spécial qui serait géré par Investissement Québec. Ce dernier établirait « une liste complète des terrains à décontaminer, les vocations souhaitées pour ces terrains, le niveau de priorité que la municipalité accorde à leur redéveloppement et les scénarios de développement à favoriser ».

Dans une deuxième étape, la CAQ souhaite créer sur ces terrains décontaminés une « zone d’innovation » dans l’est de la métropole.

Dernier engagement — et non le moindre en terme de coût — : aménager un tramway dans l’est de l’île, au coût estimé de 1,8 milliard. Ce tramway serait installé sur une ancienne voie ferroviaire, un trajet de 28 km qui relierait l’est au centre-ville. Un autre trajet, d’une distance de 8 km, relierait le métro Radisson au cégep Marie-Victorin.

La CAQ vise un horizon de moyen terme pour ce plan : d’ici 2030, dit-on.

L’annonce se fera vendredi matin dans une circonscription où l’on dit que la CAQ a de bonnes chances de faire une percée sur l’île de Montréal. François Legault y présente Chantal Rouleau, actuelle mairesse de l’arrondissement, pour affronter le péquiste Jean-Martin Aussant.