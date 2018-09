QS entend racheter le REM pour 6 milliards

Québec solidaire (QS) entend racheter le Réseau express métropolitain (REM) à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour 6 milliards de dollars pour le ramener dans le giron public. « Le transport collectif, ça relève d’une responsabilité collective. Et c’est pour ça qu’on va le ramener dans le giron public, comme les métros et les autobus », a expliqué la co-porte-parole solidaire Manon Massé lors du dévoilement de son plan de mobilité jeudi à Montréal. Intitulé « Grand Montréal Express », le plan solidaire prévoit de reprendre le REM à la CDPQ. « On n’était pas d’accord au début [avec le projet], mais nous, on est pragmatiques et réalistes. Nous sommes pour le transport collectif, le REM est un projet de transport collectif […] alors on va payer pour le racheter pour qu’il soit public », a assuré Ruba Ghazal, candidate solidaire dans Mercier. QS estime la transaction à 6 milliards de dollars. QS propose aussi l’ajout de nouvelles lignes de transport d’ici 2030 à Montréal et dans ses couronnes. Ligne rose, tram-train de l’Est, tramway Longueuil et SRB Est-Ouest Laval : QS prévoit d’investir 25 milliards de dollars sur douze ans pour bonifier les infrastructures de transport collectif. À Montréal, la formation politique mise sur la ligne rose proposée par la mairesse Valérie Plante lors de l’élection municipale de 2017. « Quand Valérie Plante a présenté son projet de ligne rose, certains ont ri, certains se sont moqués, mais les Montréalais ont voté pour ça, et aujourd’hui, une vraie étude est en cours », a rappelé Vincent Marissal, candidat solidaire dans Rosemont.