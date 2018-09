Couillard interpelle Ottawa sur les travailleurs étrangers temporaires

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Longueuil — Philippe Couillard presse le gouvernement fédéral de corriger les lacunes du Programme des travailleurs étrangers temporaires — ou de le transférer au Québec. « Ce programme-là doit être amélioré considérablement. Et si [Ottawa] ne s’estime pas capable de le faire, on va le faire nous-mêmes », a-t-il averti jeudi. Le chef du PLQ a déploré les conditions que doivent remplir les propriétaires de petites entreprises pour embaucher un travailleur étranger temporaire. « Il faudrait qu’elle fasse elle-même une étude d’impact pancanadienne et qu’elle dépose 2000 $ sans savoir d’avance le résultat de sa démarche. Il n’y a pas un petit entrepreneur qui va faire ça. »