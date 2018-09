Immigration: Legault plaide pour un État de «gros bon sens»

Une partie du fin détail du plan immigration de François Legault relèvera du jugement des fonctionnaires : le chef de la CAQ estime qu’il « ne faut pas essayer de tout mettre dans des règles et des lois ».

« J’aimerais qu’au gouvernement, on utilise plus le gros bon sens », a indiqué M. Legault en point de presse jeudi.

Celui-ci répondait à des questions portant sur une distinction que M. Legault fait entre certains immigrants. Les exigences que la CAQ veut imposer aux nouveaux arrivants en matière d’apprentissage du français ne s’appliqueraient ainsi pas aux personnes de plus de 65 ans qui arrivent par le programme de réunification familiale, a-t-il dit en anglais.

« Je peux comprendre que pour les parents, disons de plus de 65 ans, je peux comprendre qu’ils ne parlent pas français. Mais on doit exiger que les frères et autres [membres de famille qui viennent par le biais de ce programme] apprennent le français, qu’ils trouvent un emploi. »

En français, M. Legault n’a pas voulu dire qu’il y aurait un seuil à 65 ans. « C’est une question de jugement », a-t-il dit avant d’enchaîner sur le besoin, pour l’État, de ne pas « tout mettre dans des règles et des lois ». « On a le droit encore de se servir du gros bon sens. Une personne âgée, c’est plus difficile d’apprendre le français. Il faut être souple, être capable d’être humain là-dedans. »

Dans son document d’orientation sur l’immigration déposé en mai 2018, la CAQ indique qu’elle « fera les aménagements nécessaires afin que, dans certains cas, des candidats de la réunification familiale soient dispensés des examens, par exemple les personnes âgées ».

On précise aussi qu’à la suite d’une hypothétique nouvelle entente avec Ottawa — car M. Legault aimerait que Québec gère le programme de réunification familiale —, « les candidats issus de la réunification familiale seront soumis aux mêmes exigences que ceux de l’intégration économique, soit la réussite des évaluations sur la connaissance du français et des valeurs québécoises. Pour des raisons évidentes, ces personnes n’auront pas à prouver une démarche de recherche d’emploi ou d’employabilité. »

Couillard réplique

Le chef libéral, Philippe Couillard, a durement égratigné le plan d’immigration de la CAQ. « D’une part, il ferme la porte d’entrée [aux] travailleurs de l’extérieur. Il ouvre la porte de l’expulsion avec ses tests et, en même temps, il est prêt à briser des familles : quelle vision sociale extraordinaire ! » a-t-il lancé jeudi avant-midi.

M. Couillard avait donné, juste avant, une réponse similaire en anglais à un reporter le questionnant sur la volonté de son adversaire caquiste d’exiger d’Ottawa un resserrement de plus de 20 % des personnes admises au Québec en vertu des programmes de réunification familiale et d’accueil de réfugiés. « Je vais le dire en français parce que c’est bon », avait-il dit avec candeur aux journalistes agglutinés devant lui.

M. Legault a fait écho à ces déclarations en soutenant que « ce qui est arrivé aux États-Unis, de séparer des parents et des adultes, jamais je ne ferai ça ! Jamais je ne permettrai qu’on sépare les parents des enfants ».

Avec Marco Bélair-Cirino