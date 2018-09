La CAQ promet 22 millions aux parents d’enfants handicapés

Plus de la moitié des demandes de parents qui aimeraient profiter d’un soutien dans le cadre du programme de Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) sont refusées, et François Legault promet que ça va changer : la CAQ souhaite investir 22 millions pour « ne laisser personne derrière ».

Un gouvernement Legault entend ainsi déployer deux mesures pour donner un coup de main aux parents d’enfants handicapés :

— Bonifier de 22 millions le SEHNSE : ce n’est pas tant la prestation mensuelle qui serait augmentée, plus que le volume de demandes acceptées. Mais la CAQ dit aussi que « plus le handicap est sévère, plus l’État devrait subvenir à ses besoins », ce qui ouvre la porte à une modulation de l’aide selon la gravité des cas.

Le SEHNSE dispose pour le moment d’un fonds de 32 millions. Quelque 2000 familles en bénéficient. Il s’adresse aux parents d’enfants ayant des déficiences physiques persistantes ou un trouble des fonctions mentales et est incapable de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge : nutrition, soins personnels, déplacements, communication, relations interpersonnelles, responsabilités, éducation, selon Retraite Québec.

— Rétablir l’équilibre entre l’aide versée aux familles naturelles et aux familles d’accueil : des travaux seront lancés avec les familles et les ministères pour « déterminer la valeur de l’aide financière supplémentaire que l’État pourrait verser aux familles naturelles par rapport aux familles d’accueil », dit-il.

François Legault dévoilera les détails dans un point de presse jeudi matin.

En juillet, les familles d’enfants handicapés avaient fait une sortie pour dénoncer qu’il est plus « rentable » pour eux de confier leur enfant à une famille d’accueil que de s’en occuper eux-mêmes.

Une étude de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) démontrait que les familles naturelles reçoivent en moyenne 25 632 $ par année pour s’occuper d’un enfant handicapé, comparativement à une moyenne de 44 254 $ — soit 70 % de plus — pour une famille d’accueil, rapportait alors La Presse canadienne.

Il y a quelques jours, les libéraux de Philippe Couillard se sont engagés à bonifier l’aide aux familles avec un enfant handicapé en promettant 70 millions de plus — dont la moitié pour la mise sur pied d’un nouveau programme d’aide intermédiaire.