Pangea et l’accaparement des terres agricoles s’invitent dans la campagne

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a promis jeudi d’arrêter sec l’accaparement des terres agricoles par les fonds d’investissement. Pour y arriver, il entend leur imposer une limite d’achat de 100 hectares — soit la superficie des plaines d’Abraham — par année.

C’est le « comble du cynisme », a répliqué le Parti québécois, qui a déposé un projet de loi prévoyant exactement cela en 2016 — et qui n’a jamais été appelé par le gouvernement Couillard.

Dans sa limite d’achat de 100 hectares, le PLQ voit une façon d’assurer la pérennité du modèle de fermes familiales au Québec. « Pour préserver notre modèle de fermes familiales au Québec, nous devons offrir à nos agriculteurs un environnement économique propice à la production, des outils de développement adaptés aux réalités d’aujourd’hui et un encadrement législatif simple et stable qui assurera la protection de nos terres agricoles », a déclaré M. Couillard devant les membres du conseil général de l’UPA, jeudi avant-midi.

Les fonds d’investissement ne sont assujettis à aucune limite d’achat à l’heure actuelle. Et pour cause, a pesté le candidat péquiste André Villeneuve, qui a déposé le 26 mai 2016 un projet de loi « visant à contrer l’accaparement des terres agricoles ». « La CAQ n’a jamais voulu admettre qu’il y avait un problème, le Parti libéral n’a jamais voulu admettre qu’il y avait un problème », a-t-il lancé, en déplorant l’inaction et « l’obstruction » de ces deux partis dans le dossier.

Les mesures visant à freiner l’accaparement des terres sont-elles des attaques frontales contre la société Pangéa, qui a été cofondée par un proche de François Legault en 2012 ? À l’été 2017, Pangéa possédait pas moins de 6000 hectares de terres répartis dans six régions administratives : Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lanaudière, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, selon le Registre foncier du Québec.

Tout à fait, a répondu le chef du PQ, Jean-François Lisée. « Nous allons adopter le projet de loi qu’on a déposé en 2016 pour empêcher des investisseurs non agricoles d’acheter des terres, on va réduire la pression sur l’augmentation de la spéculation. Pangea, qui est le principal acteur, est parrainé par deux amis de François Legault », n’a-t-il pas manqué de rappeler.

Mercredi, le président de l’UPA avait mis en garde le chef de la Coalition avenir Québec. « S’il devient premier ministre, j’espère que [ses liens avec Charles Sirois et Christian Dubé] n’auront pas d’incidence sur des décisions que le gouvernement pourrait prendre par rapport à l’enjeu » de l’accaparement des terres.

Cofondateur de la CAQ avec M. Legault, Charles Sirois est p.-d.g. de Pangéa. Et le candidat Dubé était jusqu’à la semaine dernière vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a investi 10 millions dans l’entreprise en 2017.

Legault évite de se prononcer

Lors d’une rencontre devant différents représentants de l’UPA à Longueuil mercredi, le chef de la CAQ a pris soin de dire à deux reprises qu’il « ne doit rien à personne », sans nommer l’entreprise. Mais il a été plus explicite en point de presse par la suite.

« Je veux être clair que je ne dois rien à personne. S’il y a un problème d’accaparement des terres au Québec, et on n’a pas encore démontré qu’il y a un problème pour les agriculteurs, on va chercher des solutions », a-t-il dit.

M. Legault estime qu’il n’y a pas « unanimité » chez les agriculteurs sur les impacts de Pangéa. « Quand on voit que Pangéa est associée avec le Fonds de solidarité et la Caisse, c’est quand même sérieux et ce n’est pas contre les Québécois », pense-t-il.

De son côté, Pangéa se décrit comme une « société agricole », non « un fonds d’investissement ». « Nous ne sommes pas derrière des écrans à surveiller la Bourse, mais plutôt sur nos tracteurs à cultiver. Notre mission n’est pas de tirer profit rapidement en vendant les terres agricoles que nous acquérons, mais plutôt de les amener à leur plein potentiel et d’assurer leur exploitation à long terme en partenariat avec les agriculteurs locaux », peut-on lire sur le site Web de la société d’activités agricoles québécoise.

Le président général de l’UPA, Marcel Groleau, n’est pas de cet avis. « Pangea est un modèle qui mise sur la spéculation, encouragé par la Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité, au détriment des fermes familiales et de la relève agricole, de l’habitation et de l’occupation du territoire », fait-il valoir.

Le quartier général de l’UPA, un arrêt obligé

Le quartier général de l’UPA, à Longueuil, constitue un arrêt obligé durant les campagnes électorales québécoises.

Lors de son passage, jeudi avant-midi, le chef libéral Philippe Couillard a demandé sans détour le « vote des agriculteurs » le 1er octobre prochain.

Il a également pris soin jeudi avant-midi de réitérer son attachement au système de la gestion de l’offre. « Il n’y aura aucun compromis à cet effet de notre part. Nos agriculteurs déploient trop d’efforts et d’énergie pour qu’on les laisse tomber », a-t-il soutenu devant un parterre d’une vingtaine de représentants de producteurs agricoles.

Le premier ministre sortant était le troisième chef de parti politique à s’exprimer devant les membres du conseil général de l’UPA. Le chef du PLQ sera suivi du chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, jeudi après-midi. Il a été précédé par le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et du chef de la CAQ, François Legault.

Avec Guillaume Bourgault-Côté