Le monde politique rend hommage à Lise Payette

En pleine campagne électorale, encore secouée par la nouvelle, la classe politique québécoise a multiplié les hommages à Lise Payette jeudi matin.

Je viens d’apprendre le décès de madame Payette. Elle a grandement contribué à faire avancer les droits des femmes et nous lui devons aussi la création de la @SAAQ. Ce matin, mes pensées sont avec sa famille, ses amis et ses proches. Mes plus sincères condoléances. — Philippe Couillard (@phcouillard) 6 septembre 2018

Intelligence, aplomb, convictions, Lise Payette a changé nos vies de téléspectateurs, donné des droits aux consommateurs, tracé la voie pour des générations de femmes en quête de liberté et d’égalité. Chapeau Madame. #polqc https://t.co/UfaKBzurma — Jean-François Lisée (@JFLisee) 6 septembre 2018

J’apprends avec tristesse le décès de Lise Payette.

Elle aura marqué le Québec.

On est plusieurs à s'être couchés tard pour écouter "Appelez-moi Lise".

Elle fut une grande féministe.

Nous saluons sa mémoire et offrons nos condoléances à ses proches. pic.twitter.com/VNWyHsWbIK — François Legault (@francoislegault) 6 septembre 2018

Mme Payette a été une bâtisseuse, une nécessaire entêtée. Elle a pavé la voie pour les femmes comme ministre avec le gouvernement de M. Lévesque dans les années 70.

J’adresse mes sincères condoléances à ses proches et à sa famille. — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) 6 septembre 2018

Toutes mes sympathies vont à la famille immédiate et à la famille politique de Lise Payette. Le Québec perd une figure importante du féminisme, une femme engagée socialement, politiquement et intellectuellement. https://t.co/P2sWnMuLSb — Hélène David (@David_Hlne) 6 septembre 2018

Le Québec vient de perdre une femme d'exception, Lise Payette. Une grande québécoise nous a quittés. Yolande et moi offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches. — Gilles Duceppe (@GillesDuceppe) 6 septembre 2018

Toute ma sympathie à la belle et grande famille de ceux et celles qui militent encore aujourd'hui pour le mouvement féministe et souverainiste. Merci Madame Payette de vos apports considérables à la société québécoise. Des acquis à jamais que ns garderons. https://t.co/N40yNaSnMY — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) 6 septembre 2018

Elle aura dérangé en politique et ailleurs, elle aura marqué le Québec!! Et moi je lui dis: MERCI! #LisePayette. https://t.co/5EvgvA4u84 — Caroline St-Hilaire (@Sthilairec) 6 septembre 2018