Legault mise sur la production en serre

Sainte-Clotilde-de-Châteauguay — Les organismes publics doivent faire un effort de plus pour « mettre des aliments de chez nous » dans l’assiette des Québécois, estime François Legault, qui promet 32 millions pour améliorer la situation. Une partie de cet argent servira à doubler la production en serre (notamment en bonifiant le programme de rabais d’électricité dont ces producteurs profitent). Mais M. Legault ajoutera une condition qui n’existe pas dans le programme actuel : « ça ne s’appliquera pas au cannabis », a-t-il précisé. Autrement, le plan caquiste vise à ce que les organismes publics — notamment les écoles et les hôpitaux — offrent plus de nourriture québécoise à leur clientèle. Chaque établissement aurait une cible à respecter.