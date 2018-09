Moins d’élèves par classe et plus d’enseignants, promet QS

Moins d’élèves par classe, plus d’enseignants et, surtout, des écoles en bon état : c’est la promesse de Québec solidaire (QS), qui entend investir près de 2 milliards de dollars pour se doter entre autres d’une politique nationale d’entretien des établissements scolaires. Devant l’école Hochelaga, fermée depuis 2012 en raison de son état de vétusté, Manon Massé a annoncé mercredi son plan pour « reconstruire l’école québécoise ». « [Les libéraux] ont laissé nos écoles publiques pourrir dans la moisissure, ils ont laissé les classes déborder, ils ont laissé les enseignants et enseignantes s’épuiser, ils les ont laissés partir parce que leurs conditions de travail étaient devenues invivables », a dénoncé Mme Massé. QS s’engage à investir 1,6 milliard de dollars dans un plan national d’infrastructures pour la rénovation et l’entretien des établissements scolaires. Le parti promet aussi de consacrer 140 millions pour l’embauche de 2100 nouveaux professeurs, ainsi que 200 millions pour l’embauche de 2300 professionnels, tels que des orthopédagogues, des orthophonistes et des spécialistes en psychoéducation. Ces investissements permettront aussi de revoir à la baisse le nombre d’élèves par classe, a assuré Mme Massé. Elle n’a toutefois pas été en mesure d’avancer des cibles, indiquant que le tout fera l’objet de discussions. Mme Massé estime que cet important investissement en éducation pourra être financé en mettant fin au financement des écoles privées ainsi que par la hausse des impôts aux grandes entreprises.