Immigration: la CAQ baisserait les seuils dès 2019

Un gouvernement Legault baisserait dès 2019 les seuils d’immigration pour fixer à 40 000 le nombre d’immigrants qui seraient accueillis au Québec. Le parti a confirmé mercredi que la mesure ne sera pas graduelle.

L’engagement de la CAQ à accueillir moins d’immigrants pour quelques années est connu depuis longtemps, mais on ignorait jusqu’ici le calendrier visé.

Or, l’entourage de M. Legault a dû faire cette précision après qu’une candidate (Claire IsaBelle, dans Huntingdon) eut dit aux médias que la mesure serait graduelle. « On ne va pas probablement pas baisser à 40 000 tout de suite la première année qu’on va être au pouvoir, a indiqué Mme IsaBelle en marge d’une visite de M. Legault dans une serre. On va baisser probablement graduellement. »

Mme IsaBelle répondait alors à une question portant sur les impacts potentiels d’une réduction des seuils d’immigration pour les producteurs du Québec. Mais elle s’est gardée de révéler quels impacts négatifs auraient une diminution trop rapide de ces seuils. « On pourrait voir avec mon chef, a-t-elle dit. On n’a pas vraiment parlé de la mécanique. »

François Legault répète souvent qu’il veut accueillir moins d’immigrants, de manière à assurer leur intégration. Le Québec perd environ le quart des immigrants qu’il accueille, dit-il souvent dans ses discours.

« Sur 50 000 nouveaux arrivants, on en perd 13 000, en bonne partie parce qu’ils ne trouvent pas un bon emploi payant, avait-il dit la semaine dernière à Québec. Le défi n’est pas d’augmenter le nombre d’immigrants, c’est surtout d’augmenter le nombre d’immigrants bien intégrés avec un bon emploi au Québec. »

Les libéraux montent aux barricades

La formation de François Legault se discrédite complètement en promettant de donner un coup de frein à l’immigration économique, a fait valoir le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, de passage à Sherbrooke.

« Pour cette seule raison [...], la CAQ ne devrait pas être autorisée par la population à former le gouvernement », a-t-il déclaré en marge d’une annonce.

La CAQ commettrait une « erreur massive » en resserrant de quelque 10 000 personnes le nombre d’immigrants admis annuellement au Québec, et ce, à compter de 2019. « Promenez-vous partout au Québec [...] quel est le problème économique le plus important au Québec actuellement ? Je ne l’invente pas. Tout le monde nous le dit : la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et moins qualifiée, partout, partout, partout ! L’immigration fait partie des solutions », a-t-il soutenu.

M. Couillard refuse de spéculer sur le nombre d’immigrants nécessaire au cours des prochaines années pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, qu’il décrit comme « le principal défi économique du Québec ». Il s’est abstenu d’avancer un chiffre, même approximatif. « Ça pourrait être le même nombre si on pense qu’on a besoin d’un an de plus, par exemple, pour bien stabiliser nos besoins et voir l’impact que ça a sur le terrain. En tout cas, il ne faut pas diminuer, ça, je peux vous le dire ! » s’est-il contenté de dire à la presse.

Chose certaine, le gouvernement intensifiera les mesures d’intégration et de francisation des nouveaux arrivants si le prochain ministre de l’Immigration propose de tirer vers le haut les seuils d’immigration avec l’accord de l’Assemblée nationale, a insisté le premier ministre.

Avec Marco Bélair-Cirino