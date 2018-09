Moins d’élèves par classe et davantage d’enseignants, promet QS

Moins d’élèves par classe, davantage d’enseignants et surtout des écoles en bon état, c’est la promesse de Québec solidaire (QS) qui entend investir près de 2 milliards pour se doter d’une politique nationale d’entretien des établissements scolaires.

Devant l’école Hochelaga, fermée depuis 2012 en raison de son état de vétusté, Manon Massé a annoncé mercredi son plan pour « reconstruire l’école québécoise ».

« [Les libéraux] ont laissé nos écoles publiques pourrir dans la moisissure, ils ont laissé les classes déborder, ils ont laissé les enseignants et enseignantes s’épuiser, ils les ont laissés quitter parce que leurs conditions de travail étaient devenues invivables », a dénoncé Mme Massé.

Un gouvernement de Québec solidaire, a-t-elle dit, mettre en place l’école publique du 21e siècle.

« Le Québec a 15 ans de retard, ça ne sera pas facile de les rattraper, mais c’est possible de le faire si on se donne la peine et qu’on a le courage politique d’aller chercher l’argent et de le mettre là où est notre coeur battant à QS, l’éducation de nos enfants. »

QS s’engage à investir 1,6 milliard de dollars dans un plan national d’infrastructures pour la rénovation et l’entretien des établissements scolaires.

Mme Massé veut également que les écoles deviennent « de véritables milieux de vie ». Pour ce faire a-t-elle martelé, il faudra offrir de bonnes conditions au personnel. QS promet consacrer une somme de 140 millions de dollars pour l’embauche de 2100 nouveaux professeurs, ainsi que 200 millions pour l’embauche de 2300 professionnels, tels que des orthopédagogues, orthophonistes et spécialistes en psychoéducation. Ces investissements permettront aussi de revoir le nombre d’élèves par classe, a assuré Mme Massé.

« Au tout début de la campagne, on a identifié les endroits où on irait chercher l’argent pour réaliser l’ensemble de nos engagements. [...] On veut notamment arrêter de financer les écoles privées pour justement récupérer une partie de cet argent-là et le mettre dans l’école publique [...] Québec solidaire a aussi annoncé qu’il ira chercher deux milliards de dollars en revisitant l’impôt des grandes entreprises » de 500 employés et plus, a rappelé Mme Massé.