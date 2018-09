Le PLQ propose la décentralisation de trois ministères

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, poursuit sa tournée dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, où il a promis mardi de « décentraliser les processus décisionnels » de trois ministères, avec l’accord des syndicats.

« Nous misons sur l’émergence d’un nouveau modèle de développement régional qui n’est pas dicté par le gouvernement, mais plutôt par le milieu », a déclaré M. Couillard dans une conférence de presse sur le site des Pêcheries Marinard Ltée, à Gaspé, mardi matin.

Les employés, y compris les membres de la haute direction, du secteur des pêches du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) seront prochainement postés en Gaspésie, peut-on aussi lire dans la nouvelle proposition du PLQ pour « faciliter la vie des Québécois dans nos régions ». Les Îles de la Madeleine accueilleraient pour leur part les employés du secteur de la mariculture, et la haute direction qui y est associée, du MAPAQ, selon le document.

Celui-ci indique aussi que l’équipe de direction du secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles établira son quartier général en Abitibi-Témiscamingue, tandis que celle du secteur des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sera basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

S’il est réélu le 1er octobre prochain, M. Couillard chargera le ministre des Régions et de la Vitalité du territoire, qu’il s’engage à désigner au sein d’un éventuel prochain gouvernement, de « rapprocher les décisions et les décideurs des personnes concernées ».

« La décentralisation se fera graduellement, en collaboration avec les acteurs syndicaux », a précisé le premier ministre, mardi. Pour cause, les employés ont le loisir de refuser tout transfert à plus de 50 kilomètres de leur bureau actuel, selon les conventions collectives en vigueur jusqu’au 31 mars 2020.



Un écho chez les péquistes

La proposition libérale ne va pas sans rappeler celle faite par le Parti québécois, dimanche. Le parti de Jean-François Lisée souhaite décentraliser les processus décisionnels en remettant des enveloppes à des instances régionales, comme les MRC, afin qu’elles veillent elles-mêmes au développement économique local.

Mardi, le chef Lisée ne s’en est pas tant pris à la promesse libérale qu’au moment choisi pour la faire. « Ils ont eu 15 ans pour faire ça. Ils ont eu 15 ans, et ce qu’ils ont fait, c’est retirer des directions régionales. Ils ont aboli la direction régionale de l’immigration, ils ont enlevé des gens en sécurité publique, en culture, à Emploi-Québec, en justice », a-t-il lancé.

« Alors [Philippe Couillard] arrive aujourd’hui et il dit : ah ! je viens de me rendre compte que ce serait bien que l’État soit plus présent en région. Eh bien, évidemment, la proposition qu’il fait est intéressante, mais elle n’a aucune crédibilité de la part du gars qui a démantelé le pouvoir régional et qui a affaibli la présence de l’État en région. Il n’y a pas de continuité dans ses propositions. C’est comme si aujourd’hui, il dit : “ah ! j’aurais dû faire le contraire de ce que j’ai fait”. »

Avec Marie-Michèle Sioui