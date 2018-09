Internet pour tous

Le chef du PLQ, Philippe Couillard, a promis lundi d’accélérer le déploiement d’Internet haute vitesse afin que « les régions [soient] 100 % branchées » d’ici 2020. C’est deux ans plus tôt que l’échéancier proposé par la Coalition avenir Québec et Québec solidaire. Pour y arriver, le PLQ ajouterait 200 millions aux investissements de 300 millions déjà annoncés et désignerait un ministre des Régions et de la Vitalité du territoire, dont l’une des tâches consisterait à accélérer le développement d’« infrastructures numériques performantes ». « Avoir accès à l’Internet haute vitesse, c’est aussi important aujourd’hui, en 2003, que jadis l’accès à l’hydroélectricité l’a été ou l’accès au téléphone », avait déclaré Jean Charest au lendemain de sa victoire électorale de 2003.