La CAQ s’en prend à la rémunération des médecins

L’un des plus gros problèmes du système de santé québécois — l’accès à un médecin de famille — peut se régler sans un seul dollar, estime la Coalition avenir Québec (CAQ), qui promet de résoudre cette question d’ici 2022. C’est essentiellement en changeant le mode de rémunération des médecins que François Legault pense pouvoir remplir ce qu’il a qualifié dimanche d’engagement « le plus crucial » en santé. Selon le plan caquiste, chaque Québécois aura accès d’ici quatre ans à un médecin de famille et pourra le consulter — ou une super infirmière — en moins de 36 heures. Pour y arriver, la CAQ propose de changer le mode de rémunération des médecins de famille pour sortir de la dictature du paiement à l’acte. La CAQ miserait plutôt sur une rémunération mixte, avec 50 % de la rémunération basée sur la prise en charge de patients.