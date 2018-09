Le PQ s’en prend aux «prix cassés» d’Air Canada

Devant l’aéroport de Baie-Comeau, le Parti québécois a récupéré samedi matin sa promesse de créer un Bureau de la protection des consommateurs du Québec pour mettre sur pied un programme de subventions visant à compétitionner avec Air Canada sur le marché des vols régionaux.

Or le PQ fait le pari de ne jamais avoir à sortir un sou de sa poche, puisqu’Air Canada perdra de cette façon tout incitatif à casser ses prix, à son avis.

Tableau didactique à l’appui, le chef Jean-François Lisée a expliqué la solution imaginée par son parti, qui évite d’utiliser l’expression « prix plancher », puisque la fixation d’un tel mécanisme relève de compétences fédérales dans le domaine de l’aviation.

Ainsi un Bureau de la protection des consommateurs du Québec pourrait-il établir un « prix de référence » pour un vol donné, a-t-il expliqué, en fournissant le chiffre de 380 dollars à titre d’exemple.

Si un concurrent d’Air Canada arrive sur le marché, alors « Air Canada va baisser [son prix], descendre à 300 dollars », a déclaré le chef, en disant illustrer le mécanisme par lequel le transporteur « casse » selon lui les prix pour éliminer la compétition.

« Qu’est-ce qu’on peut faire nous, au gouvernement du Québec ? », a-t-il ajouté. « On va dire : s’il y a un transporteur qui charge moins que le prix de référence, on va donner à son compétiteur l’équivalent du prix cassé, c’est-à-dire, ici, 80 $ par passager. »

En clair : le PQ se dit prêt à subventionner tous les compétiteurs d’Air Canada. Le parti les compenserait à l’aide d’un montant équivalant à la différence entre le « prix cassé » d’Air Canada et le « prix référence » du Bureau de la protection des consommateurs, et ce, dès qu’Air Canada ferait passer ses prix sous le prix de référence.

« À partir du moment où cette politique est en place, personne ne va essayer de casser les prix, parce que ce sera impossible d’accoter le gouvernement du Québec », a parié le chef Lisée. « Donc, cette politique ne coûtera rien. C’est une politique de dissuasion massive de casser les prix. Et donc, on va se retrouver avec un marché compétitif. »

À cette approche, Jean-François Lisée oppose celle du gouvernement de Philippe Couillard, qui à son avis « subventionne un monopole » en remboursant jusqu’à 60 % des tarifs aériens.

Le PQ souhaite lancer son programme visant à « casser les prix » dans les 100 premiers jours de son mandat et abolir, à terme, le programme de subventions mis sur pied par le gouvernement Couillard.

Il s’en prend directement à Air Canada avec cette annonce. Le transporteur dessert actuellement 67 % des destinations en région. Ailleurs, les municipalités sont desservies par de plus petits joueurs comme Provincial Airlines (La Romaine, Sept-Îles, Mont-Joli, entre autres), Pascan Aviation (Baie-Comeau, Bagotville, Mont-Joli, entre autres) et Air Creebec (Val-d’Or, Chibougamau et les communautés cries).