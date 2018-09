QS présente son plan de transition pour mettre fin au financement public des écoles privées

Le controversé dossier du financement public des écoles privées est ramené à l’ordre du jour par Québec solidaire (QS) qui a présenté samedi son plan de transition pour y mettre fin.

« À Québec solidaire, pas de voeu pieux, pas de demi-mesure, juste le courage politique de faire ce que la vieille classe politique a refusé de faire depuis 30 ans et ce qu’elle refuse toujours de faire », a plaidé Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS.

En février dernier, QS avait déjà montré ses couleurs en annonçant qu’un gouvernement solidaire rapatrierait, dès son premier mandat, l’ensemble du financement public actuellement versé aux écoles privées dans les écoles publiques.

« Les élèves qui ne passent pas le test des notes et du portefeuille, les élèves qui vivent des difficultés d’apprentissage, les élèves qui vivent dans une région qui n’a pas d’écoles privées, c’est eux sont pénalisés », a renchéri Manon Massé, candidate au poste de première ministre.

Le parti a profité de son passage à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, où il n’y a aucune école privée, pour dévoiler son plan de match pour y parvenir.

« Les parents de l’Abitibi-Témiscamingue, eux, ils n’ont pas de choix, parce qu’il n’y en a pas d’écoles privées. Ça veut dire que l’argent, les taxes et les impôts d’ici dans la région servent à financer des écoles privées qui sont à Montréal et à Québec », a souligné M. Nadeau-Dubois.

QS s’engage à mettre sur pied un bureau de transition dont le mandat s’échelonnera sur quatre ans.

« Il faut donner aux écoles privées et à leurs communautés le temps de s’adapter. Ce quatre ans va permettre aux écoles privées de faire leur choix, à consulter les parents, le personnel, leur communauté et à décider s’ils souhaitent rester dans le secteur privé, qui va devenir non subventionné ou à intégrer le réseau public », a expliqué M. Nadeau-Dubois.

Actuellement, ce sont 12 % des élèves qui fréquente les écoles privées, soit environ 120 000 jeunes. De ce nombre, 14 000 élèves sont déjà inscrits dans des écoles 100 %, qui ne reçoivent aucune aide de l’état. Après sa réforme, QS estime qu’ils seraient environ 5 %.

« Nous ne faisons pas le procès des parents qui choisissent le privé pour leurs enfants. C’est normal après tout de vouloir ce qu’il y a de mieux pour ses enfants. Ce qui est anormal, c’est que "meilleur" rime trop souvent avec privé », a fait valoir M. Nadeau-Dubois, qui a lui-même fréquenté une école privée pour ses études secondaires.