Le PLQ veut hausser l’aide aux enfants handicapés

Sherbrooke — Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, s’engage à octroyer, dès l’année prochaine, un revenu de base de quelque 18 000 $ par année aux personnes handicapées âgées de 18 ans et plus. Il abolirait ainsi le délai de carence de cinq ans et demi imposé aux individus handicapés inscrits au programme de solidarité sociale avant qu’ils puissent bénéficier du « revenu de base ». Au printemps, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) pressait le gouvernement québécois de prévoir un « accès plus rapide » aux individus ayant reçu « un “diagnostic évident”, qui en raison de leurs limitations ne pourront jamais accéder au marché du travail, peu importe ce qu’on fait », au nouveau programme. Elle avait en tête les personnes « polyhandicapées », atteintes d’une « déficience intellectuelle profonde mêlée avec une déficience physique importante » ou encore « certaines personnes autistes [ayant] des troubles de comportement ». « Il n’y a pas de raison pour ce type de personne là qu’il y ait une période de carence qui s’ajoute », a déclaré M. Couillard lors d’une annonce à la Maison Caméléon de l’Estrie, vendredi après-midi. « Il faut que ce soit uniforme. Peu importe l’âge », a-t-il ajouté. Pourtant, vers 19 h 45, l’équipe des relations avec les médias du PLQ a expliqué que la mesure s’adressait uniquement aux personnes handicapées de 18 à 23 ans, contredisant ainsi son chef. Par ailleurs, le PLQ s’engage aussi à créer 1000 places supplémentaires en centre de jour et à appuyer la création de 2000 places de répit additionnelles. Quelque 10 000 familles verront leur Supplément pour enfant handicapé passer de 2304 $ à 5904 $ par année, a promis M. Couillard. Il s’agit d’une hausse de 3600 $ par année.