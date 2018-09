Legault au repos samedi

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

La campagne caquiste durera finalement 38 jours, et non 39 : François Legault et son équipe prendront congé samedi — un geste rare en campagne électorale. M. Legault l’a justifié en disant qu’« il est normal de prendre une journée de congé » au coeur d’une campagne aussi longue. « Je suis en tournée depuis deux mois », a-t-il rappelé. Se sent-il en forme ? Absolument. « On fait de la prévention. Je veux rester en pleine forme pour les débats, les émissions… »