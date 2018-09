Internet: la CAQ veut finir de brancher le Québec

Saguenay — Assiste-t-on à la dernière campagne électorale dans un Québec qui n’est pas totalement branché ? La CAQ promet que oui et s’engage à offrir d’ici 2022, partout au Québec, un accès Internet haute vitesse, de même qu’une couverture cellulaire large bande. « C’est une aberration que ce ne soit pas disponible en 2018 », estime M. Legault. Quelque 240 000 foyers au Québec (environ 7 % des ménages) n’ont pas accès à un service haute vitesse, calcule la CAQ. Un gouvernement Legault investirait 400 millions sur quatre ans pour finir de brancher le Québec. Cette somme s’ajouterait aux 400 millions déjà prévus par le gouvernement Couillard dans le cadre du programme Québec branché. Un programme fédéral — Branché pour innover — offre lui aussi des fonds. La proposition de la CAQ n’est pas nouvelle — la formation en parle depuis 2016 —, et la nécessité d’amener la haute vitesse partout fait consensus dans les partis politiques. Si les engagements précis des autres partis seront dévoilés dans les prochains jours, tous visent le même objectif sur un horizon semblable. François Legault croit qu’avec le financement provincial et fédéral, les entreprises privées (ou les MRC) qui compléteront les partenariats y trouveront leur compte. Elles devront toutefois offrir le même tarif en région que dans les villes, a-t-il dit. En novembre 2017, le gouvernement du Québec annonçait que 80 projets avaient été retenus dans 14 régions pour brancher près de 97 000 foyers. La CAQ demandera des projets proposant une vitesse de téléchargement de 100 mégabits par seconde.