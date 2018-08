Gestion de l'offre: front commun politique en pleine campagne électorale 

La gestion de l'offre ne doit pas servir de monnaie d'échange dans la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ont martelé vendredi matin les quatre partis de l'Assemblée nationale qui, en pleine campagne électorale, s'unissent en un rare front commun.

« On a un gouvernement américain très agressif. On a besoin d'être tous ensemble, de se serrer les coudes et d'envoyer un message clair », a souligné Marcel Groleau, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

L'UPA a invité vendredi les chefs des quatre formations politiques à joindre leurs voix à celles des producteurs agricoles québécois pour défendre la gestion de l'offre. Tous ont interrompu leur campagne pour se rendre à Longueuil au siège de l'UPA, sauf le chef caquiste, François Legault, actuellement au Saguenay. La Coalition avenir Québec était représentée par la candidate Sylvie D'Amours.

À tour de rôle, chaque parti politique a livré son message à Ottawa, qui mène actuellement les négociations.

« Je vais défendre la gestion de l'offre jusqu'au bout, je n'accepterai aucune entente qui ne soit pas acceptée par les agriculteurs et producteurs laitiers », a fait valoir le premier ministre sortant et chef du Parti libéral, Philippe Couillard.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui avait, plus tôt cette semaine, invité les chefs à signer une déclaration commune, s'est réjoui de la capacité des quatre partis à s'unir exceptionnellement.

« Le Québec est à risque aujourd'hui. La déclaration du premier ministre me réconforte [...] Nous devons envoyer un message de très grande fermeté », a-t-il fait valoir.

La candidate caquiste Sylvie D'Amours, elle-même agricultrice, a souligné que « le temps n'est pas à la division, mais à la fermeté du message ».

« Aucun doute ne subsiste quant à la position des quatre partis. Le Québec ne souhaite pas que son industrie agricole soit sacrifiée », a-t-elle dit.

Manon Massé, candidate au poste de première ministre pour Québec solidaire, a renchéri. « Arrêtons de prendre l'agriculture comme continuelle monnaie d'échange. »

Couillard s'en remet aux producteurs de lait

Le chef du PLQ, Philippe Couillard, s’en remet désormais aux producteurs de lait pour décider du sort réservé par le gouvernement québécois à un nouvel ALENA. « Rien ne sera acceptable pour le Québec qui n’est pas acceptable pour les producteurs et les transformateurs », a-t-il déclaré dans une mêlée de presse, vendredi.

M. Couillard écartait, jusqu’à alors, la possibilité d’approuver une « brèche », aussi mince soit-elle, dans le système de gestion de l’offre. Mais, vendredi matin, il a dit être disposé à entériner un compromis pourvu qu’il soit préalablement approuvé par les producteurs et les transformateurs de lait québécois. « C’est la même chose », a fait valoir le chef libéral, dans le hall d’entrée du QG de l’UPA. « Si les producteurs l’acceptent, c’est que ça marche. »

D’autre part, M. Couillard a menacé son homologue fédéral, Justin Trudeau, de ne pas donner suite à un ALENA 2.0. que les Producteurs de lait jugeraient néfaste pour le Québec. « Rien ne serait déposé à l’Assemblée nationale pour nous déclarer liés à un traité qui ne serait pas reconnu comme acceptable par les producteurs, les transformateurs », a affirmé le premier ministre sortant.

Il ignore toutefois, à ce moment-ci, si le Québec pourra, d’un point de vue légal, faire capoter une nouvelle entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. « Il y a des éléments qui sont de juridiction exclusivement provinciale ou québécoise. Il y a des éléments qui sont de juridiction mixte », a-t-il déclaré aux journalistes, avant d’ajouter : « Il est difficile de le juger temps qu’on n’ait pas vu le texte de l’entente. »

Chose certaine, le Canada ne pourra ignorer, selon M. Couillard, un « non » du Québec. « Il y a un poids politique majeur. On est la deuxième province la plus importante du Canada. Ce n’est pas mineur. Ce n’est pas un détail », a-t-il lancé.

Absence de Legault

Bien qu'ils aient plaidé pour une sortie apolitique, les adversaires de M. Legault n'ont pas manqué de souligner son absence.

Philippe Couillard a assuré ne pas avoir fait exprès de confirmer sa présence à la dernière minute pour « piéger » M. Legault. « Il n'est pas capable de prendre lui-même une décision ? Il doit se fier à moi ? » a lancé M. Couillard.

M. Lisée s'est quant à lui dit déçu de l'absence du chef caquiste. « M. Legault est un homme libre. Il a décidé librement qu'il était plus important pour lui d'être ailleurs », a dit le chef péquiste.

Mme D'Amours, qui représentait la CAQ à la conférence de presse, a quant à elle rappelé que son chef a eu un entretien téléphonique avec le président de l'UPA tôt en matinée. Bien que certains de ses collègues caquistes aient laissé entendre que les libéraux les ont piégés, Mme D'Amours estime quant à elle que « ça ne peut pas être vrai, cette histoire-là ».

« Sincèrement, je ne crois pas [qu'on ait voulu nous piéger] », a-t-elle assuré.

Mme Massé, quant à elle, estime que c'est à M. Legault qu'il faut adresser les questions relatives à son absence. « Il faut lui demander à lui. Moi, je n'ai pas hésité un instant à être là et à changer l'horaire de ma tournée », a-t-elle dit.

Avec Marco Bélair-Cirino