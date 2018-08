La péquiste Michelle Blanc présente ses excuses

« Je m’en veux en estie ! » La candidate péquiste Michelle Blanc, visée par une mise en demeure après s’en être prise au blogueur et professeur de philosophie Xavier Camus sur les réseaux sociaux, s’est excusée jeudi soir. Sur son compte Twitter, Mme Blanc a fait part de ses excuses, indiquant que ce qu’elle avait publié sur le réseau la veille était « une insinuation fausse sans aucun fondement concernant M. Xavier Camus ». Elle a ajouté qu’elle se rétractait, s’excusant « sincèrement pour le tort que cela aur[ait] causé à M. Camus et ses proches ». Plus tôt dans journée, Xavier Camus avait affirmé avoir envoyé une mise en demeure à la candidate, jugeant les excuses que cette dernière avait formulées en matinée « insuffisantes et incomplètes ». Ces excuses avaient été formulées à la suite de gazouillis publiés par Mme Blanc mercredi soir dans lesquels elle insinuait que le blogueur pourrait être un pédophile. Dans la mise en demeure, la candidate était sommée de se rétracter, de s’excuser et de rectifier publiquement les faits en les présentant comme étant faux et sans fondement dans les 24 heures. Une seconde mise en demeure avait également été envoyée, celle-là au Parti québécois. Le document réclamait que la formation politique enjoigne à sa candidate de se rétracter et de s’excuser. Ce qui, vraisemblablement, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Toujours dans ses gazouillis d’excuses, la candidate dans la circonscription de Mercier, à Montréal, a précisé qu’elle savait « ce que c’est d’être attaquée injustement et personnellement sur les réseaux sociaux », ce qui, selon elle, « aurait dû [la] rendre encore plus vigilante et prudente ».