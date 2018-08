La CAQ souhaite rembourser une partie des lunettes

Rivière-du-Loup — Et si la réussite scolaire et la lutte contre décrochage passaient par… des lunettes ? C’est ce qu’avance la Coalition avenir Québec (CAQ) dans un engagement chiffré à 36 millions et qui propose de « rembourser une partie des coûts d’achat de lunettes ou de lentilles cornéennes pour les jeunes de moins de 18 ans ». Le parti rappelle que la RAMQ couvre l’examen de la vue annuel pour les mineurs, mais pas l’achat de verres ou de lentilles. « Il s’agit d’un poste de dépenses non négligeable pour beaucoup de familles », argue-t-on. L’aide d’un gouvernement Legault serait plafonnée à 250 $ tous les deux ans. « Une bonne santé visuelle est essentielle à la réussite scolaire, car trop d’élèves grandissent avec des problèmes de vision sans le savoir », soutient la formation.