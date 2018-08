QS veut protéger 10% des milieux marins d’ici 2020

Rimouski — Québec solidaire (QS) s’engage à atteindre l’objectif officiel du Québec en matière de protection des milieux marins d’ici 2020 en préservant 10 % de ceux-ci. « Comme toujours, lorsqu’on parle d’environnement, les libéraux ont de beaux objectifs, mais ils sont incapables de les respecter », a lancé Manon Massé, candidate au poste de première ministre. De passage au Bic, dans l’est du Québec, Mme Massé a soutenu jeudi qu’un gouvernement solidaire fera des aires marines protégées (AMP) une priorité, contrairement aux autres partis. Actuellement, seulement 1,3 % du territoire marin est protégé, a indiqué QS. En juin dernier, Québec a annoncé la protection du Banc-des-Américains, à l’est de la Gaspésie. Cette protection portera à 1,9 % la proportion de territoire protégé. QS entend prioriser trois projets d’AMP : l’estuaire du Saint-Laurent, le plateau madelinien et le projet Tawich, à la Baie-James. « Le Parti libéral nous a fait la preuve depuis les 15 dernières années qu’il n’avait pas la volonté politique de le faire. En 2010, il s’était engagé à protéger 10 % de l’estuaire d’ici 2015. Puis 2015 est arrivé et qu’est-ce qu’ils se sont dit ? “Oh non, on ne l’a pas fait. Bon, on va changer la date” », a-t-elle ironisé. Mme Massé n’a pas manqué de critiquer également le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui selon elle n’a pas pris d’engagement concernant les AMP. « M. Legault, même s’il a sa stratégie sur le Grand Saint-Laurent, sur 300 pages de son livre [Cap sur un Québec gagnant], il n’y a pas un endroit où on mentionne l’importance de conserver la biodiversité et de protéger les milieux marins », a-t-elle souligné.