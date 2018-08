Lisée défend Michelle Blanc malgré ses propos déplacés

Après Muguette Paillé et Pierre Marcotte, c’est au tour de la candidate Michelle Blanc de mettre le Parti québécois (PQ) dans l’embarras à cause de propos tenus sur les réseaux sociaux. Or, cette fois-ci, le chef Jean-François Lisée a décidé de ne pas écarter sa candidate.

Jeudi matin, Jean-François Lisée a dit que ce n’étaient pas des propos qui devaient « être tenus sur Twitter », mais qu’il comptait malgré tout garder Mme Blanc dans ses rangs. « Elle s’est excusée immédiatement et elle a retiré ses propos. C’est ce qu’il fallait faire. »

Lors d’un échange sur Twitter mercredi soir, la candidate dans Mercier a qualifié le blogueur Xavier Camus de « fromage douteux » et a suggéré qu’il était pédophile.

Ces dernières semaines, Xavier Camus avait écrit, entre autres, qu’un militant de Mme Blanc était proche de l’extrême droite et avait reproché à la candidate sa participation à une émission de radio aux allégeances similaires. Il avait aussi mis en ligne une photo où Mme Blanc apparaissait aux côtés de Pierre Marcotte, le candidat écarté mercredi par le PQ parce qu’il avait tenu des propos islamophobes sur les réseaux sociaux.

« Mme Blanc est la cible d’insultes incessantes sur les réseaux sociaux », a aussi déclaré Jean-François Lisée, avant d’ajouter qu’elle s’était excusée et que son repentir l’avait convaincu. « Elle sait que c’est une erreur, elle est très fâchée contre elle-même, alors on apprend. »

Plus de détails suivront.