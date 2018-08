Conflit d’intérêts: plus grave au pouvoir que dans l’opposition, dit Legault

François Legault se dit « convaincu » qu’Éric Caire n’a jamais été placé en position de vulnérabilité face au maire Émile Loranger quand celui-ci lui a prêté de l’argent. D’abord, parce qu’il siégeait dans l’opposition, et ensuite, parce que c’était un geste « d’amitié », juge le chef caquiste.

C’était « un prêt personnel », a fait valoir M. Legault en point de presse à Rivière-du-Loup jeudi matin. « La conjointe de M. Caire travaillait avec le maire, il y avait une proximité, eux ont vu ça comme étant le prêt d’un ami à un ami. Mais, effectivement, il y avait apparence et c’est certainement pas le genre de chose qu’on veut voir quand on est au gouvernement. »

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) établit ainsi une distinction claire entre les problèmes de conflit d’intérêts quand on est dans l’opposition et au gouvernement.

« Quand on est au gouvernement, c’est important de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts, a-t-il expliqué. Parce que le gouvernement nomme des personnes à des postes de direction, il donne des contrats… C’est donc très important de s’assurer qu’il n’y a pas de conflits intérêts ou d’incitatifs à donner des contrats à des petits amis. »

Est-ce à dire que la « tolérance zéro » qu’il promeut en matière d’intégrité ne s’applique pas dans l’opposition ? « Pas du tout, a répondu François Legault. Mais je dis qu’il y a une différence entre être dans l’opposition et au gouvernement. Il y a une différence aussi entre prendre des positions comme opposition [et] donner des avantages à des individus et à des entreprises. Ce n’est pas le cas [ici], et de ce côté c’est tolérance zéro. »

En janvier 2017, au moment d’expulser Claude Surprenant du caucus caquiste pour des problèmes avec ses dépenses de député, François Legault avait déclaré : « Il y a la partie légale et la partie apparence et perception. En politique, c’est aussi important la perception. C’est tolérance zéro à la CAQ [quand il est question d’éthique] ».

Avec intérêts

Par ailleurs, M. Legault a indiqué ne pas avoir fait de suivi pour savoir comment son député a pu rembourser en deux mois — le délai accordé par la commissaire à l’éthique et à la déontologie pour qu’il mette fin à « l’apparence de conflits d’intérêts » dans laquelle il se trouvait — la moitié des 55 000 $ prêtés par le maire Loranger.

« Honnêtement je ne sais pas, mais je sais qu’il l’a fait. » Il ne connaissait pas non plus le taux d’intérêt payé par son député.

La CAQ a plus tard précisé que M. Caire a contracté un prêt dans une caisse populaire. Il a aussi payé des intérêts sur le prêt de M. Loranger : la « quittance générale et finale » signée par le maire Loranger indique que M. Caire et son ex-conjointe ont payé 57 120 $ en date du 28 juin 2018. Le taux d’intérêt n’est pas spécifié, ni la durée totale du prêt.

Éric Caire — surnommé le « shérif » de la CAQ en matière d’intégrité — s’est retrouvé dans l’eau chaude mercredi en raison d’un prêt consenti en 2017 par le maire de L’Ancienne-Lorette, une ville qui fait partie de la circonscription de M. Caire.

Le prêt de 55 000 $ a été accordé par Émile Loranger pour permettre à l’ex-conjointe de M. Caire d’acheter une maison, dans le contexte de la séparation du couple. Madame était chef de cabinet du maire Loranger.

L’offre d’achat sur la maison ayant été faite conjointement, Eric Caire a bénéficié de la moitié du prêt. Mise au courant, la commissaire à l’éthique et à la déontologie l’a enjoint à rembourser la somme avant l’été 2018.

Selon Jean-François Lisée (Parti québécois), « François Legault a perdu toute autorité morale en matière d’éthique » avec ce dossier. Quant à Manon Massé (Québec solidaire), elle estime que la situation « démontre juste que la CAQ suit le même type de politique [que le PLQ] et qu’ils fonctionnent aussi avec les mêmes vieilles façons de faire ».

Lunettes

Par ailleurs, la CAQ a dévoilé jeudi un engagement chiffré à 36 millions et visant à « rembourser une partie des coûts d’achat de lunettes ou de lentilles cornéennes pour les jeunes de moins de 18 ans ».

Le parti souligne que la RAMQ couvre l’examen de la vue annuel pour les mineurs, mais pas les verres ou les lentilles si nécessaires ensuite. « Il s’agit d’un poste de dépenses non négligeable pour beaucoup de familles québécoises », argue-t-on.

L’aide d’un gouvernement Legault serait plafonnée à 250 $ aux deux ans.

Selon la CAQ, cette mesure aiderait à… la réussite scolaire et à la lutte contre le décrochage. « Une bonne santé visuelle est essentielle à la réussite scolaire, car trop d’élèves grandissent avec des problèmes de vision sans le savoir », soutient la formation.