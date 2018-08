Le Parti québécois largue un candidat non grata

Le candidat du Parti québécois qui a été mis à l’écart dans Drummond–Bois-Francs, pour avoir tenu des propos islamophobes sur les réseaux sociaux, dit s’être « moqué gentiment » de l’islam. Pierre Marcotte a été invité à se retirer de la campagne après que le blogueur Xavier Camus eut exposé ses publications controversées sur le Web. Selon des captures d’écran de sa page Facebook — qui a été effacée depuis —, Pierre Marcotte proposait d’interdire l’islam « comme on interdit les pitbulls » et de faire manger du bacon aux migrants qui arrivent au pays. « Refus de manger ? Refus d’entrer », lançait-il. L’homme partageait aussi des publications des groupes identitaires La Meute et Atalante Québec, ainsi que du Rassemblement national (le nouveau nom du Front national). C’est la seconde fois que le Parti québécois est mis dans l’embarras par un candidat, après la mise à l’écart en mai de la candidate Muguette Paillé pour des raisons similaires. Invité à commenter cette affaire, le chef Jean-François Lisée s’est dit « de très mauvaise humeur ». « J’ai reçu les excuses du directeur général du parti ce matin, a-t-il déclaré mercredi à Nicolet. Il y a quelqu’un qui n’a pas fait son travail. […] Ce qui est important, c’est que ce monsieur n’est pas candidat du Parti québécois. » Au journal local L’Express, M. Marcotte a dit regretter que le parti l’ait mis de côté sans lui permettre de s’expliquer. « Je croyais que la liberté d’expression existait encore », a-t-il clamé. « Mon commentaire sur les tranches de bacon, pour vrai, j’ai trouvé ça juste rigolo. Je ne croyais pas que ça aurait choqué autant », a-t-il poursuivi.