QS veut réduire le salaire des médecins spécialistes

Trois-Rivières — Qualifiant d’« exagéré » et d’« indécent » le salaire des médecins spécialistes, Québec solidaire (QS) rouvrira leur entente dans les 100 premiers jours de son mandat s’il est élu, pour réduire leur rémunération de 12 %. Le parti s’engage aussi à revoir complètement le modèle de rémunération actuel. « Les médecins québécois gagnent actuellement huit fois plus que le salaire moyen des autres employés du réseau de la santé. C’est exagéré, ça n’a aucun bon sens et, à QS, on va remédier à cette indécence », a soutenu Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS. De passage à Trois-Rivières mercredi, le parti a dévoilé son premier engagement en matière de santé. QS estime qu’il donnera aux médecins « exactement » ce qu’ils réclament : la parité avec l’Ontario. Avec cette mesure, l’État québécois pourrait récupérer 925 millions annuellement, selon le parti. « C’est de l’argent qui est déjà dans notre système de santé, mais qui pourrait être mieux utilisé », a fait valoir M. Nadeau-Dubois. QS s’engage également à entreprendre une vaste réforme du mode de rémunération des médecins. « Le mode de rémunération actuel, la rémunération à l’acte, a fait des médecins les rois du réseau de la santé. […] La vérité, c’est que la manière dont on paie nos médecins fait en sorte que notre système traite les patients comme des numéros et non comme des êtres humains », a déploré M. Nadeau-Dubois. Un gouvernement solidaire introduirait un mode de rémunération mixte, qui combinerait le paiement à l’heure, le paiement [par patient] ou à la performance.