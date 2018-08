Le PQ promet de réformer les congés parentaux

Photo: iStock

Québec — Dans une énième mesure ciblant les familles, le Parti québécois propose de réformer les programmes des congés parentaux pour permettre aux familles d’étaler les congés dans le temps, tout en haussant le nombre de congés offerts aux pères et aux parents adoptifs. Concrètement, le PQ donnerait aux parents la possibilité de reporter des jours de congé (vingt au maximum) jusqu’à l’entrée de l’enfant à la maternelle. Les parents adoptifs auraient quant à eux accès au même nombre de congés que les parents biologiques, ce qui n’est pas le cas actuellement. Enfin, les pères auraient droit à deux semaines de plus de congé de paternité, soit sept semaines au lieu de cinq. Le parti dit vouloir ainsi mener la « première grande réforme » du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) depuis sa création, en 2006. Il fait valoir que « la société a évolué » et qu’il fallait « évoluer en ce sens ». Ce ne serait pas la première fois qu’un parti s’engage à bonifier le programme, toutefois. Au printemps, le gouvernement libéral avait déposé un projet de loi en ce sens, mais il n’a finalement pas été adopté, faute de temps. Il s’est toutefois engagé, la semaine dernière, à lui donner une seconde vie s’il était réélu. Le plan libéral projette, comme celui du PQ, de hausser les prestations offertes aux gens qui adoptent des enfants, mais dans une moindre proportion. Il donnerait en outre la possibilité aux parents d’étaler leur congé sur une période allant jusqu’à deux ans. Enfin, les parents auraient la possibilité de se constituer une banque de congés payants dans laquelle ils pourraient piger jusqu’à trois ans après la naissance de leur enfant.