Renégociation de l'ALENA: «Just watch me!» lance Couillard

Le premier ministre québécois, Philippe Couillard, a évoqué mercredi des « conséquences politiques sérieuses » à toute concession du Canada aux États-Unis sur la gestion de l’offre.

« La population du Québec, en majorité, est opposée à une concession sur la gestion de l’offre. S’il y en a qui pensent qu’ils peuvent passer à travers le Québec, j’insiste juste pour dire que, oui, ils tiennent le crayon, mais il y aura des conséquences politiques sérieuses de poser un geste semblable », a-t-il déclaré en marge d’une annonce électorale, à Rivière-du-Loup mardi. « Just watch me ! » a-t-il ajouté du tac au tac. Frappe préventive.

M. Couillard a repris la formule choc lancée par l’ex-premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, en pleine Crise d’Octobre, après avoir été interrogé sur ce qu’il fera pour maintenir l’ordre.

Il l’a fait dans le cadre du blitz de négociations qui s’amorcera mercredi en vue de conclure la renégociation entamé mercredi par le Canada et les États-Unis en vue d’un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Ottawa s’apprêterait à offrir des concessions sur la gestion de l’offre à Washington, dans l’espoir notamment de sauver le mécanisme de résolution des conflits commerciaux, a indiqué le quotidien torontois The Globe and Mail.

La gestion de l’offre permet aux producteurs laitiers, avicoles ou ovocoles, de contrôler la quantité de leurs produits commercialisés. Pour vendre leurs produits à une usine de transformation, ils doivent détenir un permis ou, communément appelé, un «quota». « Le Québec est la deuxième plus grande province canadienne. La gestion de l’offre au Canada, c’est le Québec en grande partie [mais] pas uniquement, il y a l’Ontario et les Maritimes », a souligné à gros traits M. Couillard. Quelque 40% de la production agricole québécoise est actuellement régi par le système de gestion de l'offre.

Au jour 7 de la campagne électorale, le chef libéral a sonné le ralliement des Québécois «pour qu'ensemble on soutienne nos agriculteurs, qu'on soutienne l'idée d'une agriculture à taille humaine, à taille familiale, qu'on soutienne l'idée qu'un peuple, qu'un pays a le droit tout à fait légitime de structurer son agriculture comme il l'entend».

Dans cet esprit, M. Couillard se dit désormais disposé à apposer sa signature au bas d’une déclaration commune des chefs de partis politiques québécois demandant que la gestion de l’offre demeure intacte.

