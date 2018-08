Après le trio économique des libéraux, le «sextet» de la CAQ

Les libéraux avaient leur trio économique en 2014 ? La Coalition avenir Québec (CAQ) propose pour sa part cette année un « sextet » pour mousser l’idée qu’elle est le parti de l’économie. Cette « escouade » est paritaire… et évidemment, Stéphane Le Bouyonnec n’en fait pas partie.

En écho à la composition du bassin de candidats de la CAQ (où on compte légèrement plus de femmes que d’hommes), trois hommes et trois femmes ont été présentés mercredi à Saint-Georges comme étant « l’escouade économique » de François Legault.

Le chef du parti a aussi dévoilé des engagements pour mieux soutenir l’entrepreneuriat — un thème qu’il martèle depuis les débuts de la CAQ, et qui s’ancre dans son parcours personnel. La CAQ consacrerait 4 millions pour trois mesures :

- Programme de bourses à l’École entrepreneurship de Beauce (des prêts d’honneur, valeur d’un million)

- Soutien au réseau de l’École des entrepreneurs du Québec (financement de quatre écoles supplémentaires, qui s’ajouteraient à trois établissements déjà financés. Trois millions).

- Initier les élèves du secondaire à l’entrepreneuriat en ajoutant un volet au cours d’éducation financière qui sont offerts en secondaire 5. Cette mesure ne coûtera rien, dans la mesure où le programme est déjà place.

Quant à l’équipe économique de la CAQ, elle devra se passer de celui qui était vu comme un pilier du parti en la matière depuis sa fondation : Stéphane Le Bouyonnec, candidat dans La Prairie et président du parti, a démissionné de son poste mardi tout en renonçant à la course électorale. Il avait été forcé, en juin, de quitter ses fonctions à la tête d’une entreprise reconnue pour ses prêts consentis à des taux usuraires.

M. Legault était prêt à le garder dans son équipe de candidats, mais il n’a pas cherché à la retenir quand M. Le Bouyonnec lui a dit qu’il levait les voiles en pleine campagne.

Autre absent dans cette équipe désignée : Youri Chassin, pourtant économiste à l’Institut économique de Montréal. Ce dernier est connu pour ses positions très à droite sur le plan économique, et notamment pour un blogue où il disait douter de l’existence du « bien commun ». Mardi, M. Legault avait pris soin de dire aux médias, à deux reprises plutôt qu’une, que les compétences de M. Chassin étaient davantage dans la « théorie » que dans le côté concret des choses. Le dévoilement de mercredi confirme qu’il ne sera pas à l’avant-plan durant cette campagne.

Reste donc dans cette escouade :

Marie-Chantal Chassé, p.-d.g. d’une entreprise du secteur aéronautique

Pierre Fitzgibbon, diplômé de la Harvard Business School, associé directeur chez Walter Capital Partners dans les dernières années.

Nadine Girault, spécialiste du « changement dans les organisations », qui a travaillé dans des institutions financières

Gilles Bélanger, ingénieur et homme d’affaires connu à Magog

Éric Girard, ancien trésorier et vice-président de la Banque Nationale. Celui-ci s’était présenté pour les conservateurs fédéraux en 2015 dans Lac-Saint-Louis

Joëlle Boutin, une stratège marketing spécialisée en réseaux sociaux, notamment cofondatrice d’une entreprise qui fabrique des ensembles de literie.

M. Legault met constamment de l’avant sa volonté d’être un « premier ministre économique ». Mardi, dans un centre commercial de Québec, il demandait à des citoyens s’ils croyaient qu’un « médecin [Philippe Couillard] ou un entrepreneur [comme lui] est mieux placé pour gérer le Québec ? ».