Le PLQ promet une hausse de salaire aux enseignants

Le Parti libéral du Québec (PLQ) promet à son tour de tirer vers le haut le salaire des nouveaux enseignants, en abolissant les six premiers échelons salariaux.

Après avoir complété une formation universitaire de quatre ans, un nouvel enseignant gagnerait du coup 53 134 $ plutôt que 44 985 $, selon l’échelle de traitement en vigueur.

« Collectivement, nous devons valoriser l’éducation et, par le fait même, la profession d’enseignantes et d’enseignants », a plaidé le chef libéral, Philippe Couillard, dans la cour de l’école La Croisée 1, à Rivière-du-Loup. Le premier ministre sortant a effectivement choisi de dévoiler, pour la troisième journée consécutive, sa promesse pour « faciliter la vie des familles » sur le site d’une école primaire.

Le PLQ compte aussi « réviser et rehausser la formation initiale » des étudiants au baccalauréat en enseignement, a indiqué. M. Couillard au terme d’un premier mandat marqué par un climat de confrontation entre les enseignants et le gouvernement. Il remplacera le Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFEE), qui comprend deux parties — le code linguistique et la rédaction — par un « examen national de maîtrise du français ».

La création d’un ordre professionnel des enseignants ne figure toutefois pas dans le programme du PLQ. La formation politique s’engage plutôt à mettre sur pied un institut national d’excellence en éducation pour « mieux développer, partager et diffuser les meilleures pratiques pédagogiques et les résultats issus de la recherche ».

D’autres détails suivront.