Le président de la Coalition avenir Québec (CAQ) a démissionné de son poste mardi, quelques semaines après avoir été forcé de quitter ses fonctions à la tête d’une entreprise reconnue pour ses prêts consentis à des taux usuraires.

Stéphane Le Bouyonnec, qui était jusqu’ici candidat dans La Prairie, dit quitter avec « beaucoup d’émotion et une grande sérénité ». Il ne sera pas non plus candidat. Samedi encore, il se tenait aux côtés de François Legault lors d’un grand rassemblement partisan.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook à 17 h, il écrit qu’il ne veut pas « prendre le risque de nuire à la campagne. C’est la raison pour laquelle j’ai pris cette décision difficile. J’ai la conviction profonde d’avoir agi de façon éthique au cours de ma carrière, tant privée que publique. Cela dit, je m’abstiendrai de faire des commentaires supplémentaires concernant la substance de l’enjeu. J’aurai l’occasion de le faire à un moment plus opportun, dans un contexte qui s’y prêtera. »

De quel enjeu parle-t-il ? Mystère.

M. Le Bouyonnec dit qu’il veut « préserver les efforts [qu’il a] consacrés, notamment pour la préparation électorale du parti en ce qui a trait au recrutement des candidats et de l’élaboration de la plateforme ».

« Cependant, je n’abandonne pas et je continuerai à servir notre cause, dit-il. Il est hors de question que je laisse nos adversaires politiques se servir de mon parcours professionnel pour faire des amalgames douteux et ainsi nuire aux chances de notre Coalition. »

En juin, il avait été révélé par Le Journal de Montréal que M. Le Bouyonnec était président du conseil d’administration de Techbanx, une entreprise spécialisée dans l’évaluation de crédit et les prêts privés accordés à taux d’intérêt très élevé, dépassant les 35 % — la norme québécoise. L’entreprise exerçait ses activités en Ontario, où ses activités sont légales (mais pas au Québec).

Stéphane Le Bouyonnec n’a rien fait d’illégal, mais sa formation a voté en faveur de modifications à la Loi sur la protection des consommateurs pour interdire l’imposition de frais par-dessus un taux d’intérêt maximal de 35 % par an.

D’autres détails suivront.