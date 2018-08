Couillard égratigne les mesures de la CAQ pour pallier la pénurie de main-d’oeuvre

Le chef du PLQ, Philippe Couillard, exhorte les électeurs à prêter attention aux mesures mises de l’avant par les formations politiques pour pallier la pénurie de main-d’oeuvre. « Souvent on entend dire : “C’est toute [sic] pareil !” Bien là, c’est pas pareil du tout », a-t-il fait valoir dans un nouvel arrêt en Mauricie.

Le premier ministre sortant a égratigné durement la proposition de la Coalition avenir Québec d’abaisser de 20 % le nombre d’immigrants acceptés au Québec, soit l’équivalent de 10 000 personnes de moins par année. Il s’agit d’une mauvaise décision économique, martèle-t-il dans toutes ses sorties médiatiques en Mauricie depuis le coup d’envoi de la campagne électorale, il y a six jours. Il a promis de continuer à le faire d’ici aux élections générales, le 1er octobre prochain. Une seule différence : il prend désormais à partie la CAQ.

« La grande faiblesse de la CAQ, c’est l’économie. Le grand risque économique pour le Québec, c’est un gouvernement de la CAQ. M. Legault doit être la seule personne au Québec à ne pas être au courant qu’il y a une pénurie de main-d’oeuvre. J’en reviens pas. Il continue. Il essaie de ne pas en parler peut-être parce qu’il ne veut pas parler de la nécessité de faire venir des travailleurs d’ailleurs », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi matin.

M. Couillard s’est toutefois abstenu de préciser le nombre d’immigrants nécessaires pour affronter la pénurie de main-d’oeuvre.

Le chef de la CAQ, François Legault, a reproché aux décideurs politiques qui définissent l’immigration comme une priorité de « s’attaque[r] au mauvais problème ». « Notre priorité, c’est de créer des emplois payants, de trouver des gens qui vont se former pour prendre ces emplois » a-t-il déclaré lundi.



Questionné à Québec mardi concernant la pénurie de main-d'oeuvre, François Legault a répété que l’immigration est « une des solutions », mais pas la seule.

Essentiellement, le chef caquiste mise sur une meilleure intégration des immigrants pour éviter qu’ils ne quittent le Québec et gonflent les rangs des travailleurs dans d’autres provinces; l’augmentation du taux de diplomation au Québec; et la création d’emplois plus payants dans la province.

Concernant l’immigration et le seuil d’accueil que la CAQ propose (40 000), M. Legault soutient « qu’on a dépassé notre capacité d’intégration. La preuve, c’est qu’on perd 13 000 immigrants [par année]. […] Et on en perd 13 000 en bonne partie parce qu’ils ne trouvent pas un bon emploi payant. Le défi n’est pas d’augmenter le nombre d’immigrants, c’est surtout d’augmenter le nombre d’immigrants bien intégrés avec un bon emploi au Québec. »

« Ce qu’on veut faire, c’est un accompagnement individuel d’Emploi Québec avec chacun des nouveaux arrivants », a-t-il détaillé.

M. Legault a aussi rappelé les différences entre les taux de diplomation au Québec (76 %) et en Ontario (86 %). « Ce sont des travailleurs qualifiés [qui partent]. C’est aussi important que l’immigration. »

Aux yeux de M. Couillard, les propositions sont claires. « Aujourd’hui se cristallise un choix majeur pour les Québécois et les Québécoises. Ou bien on ignore le défi économique principal du Québec [...] parce qu’on ne veut pas parler de la nécessité de faire venir des gens d’ailleurs. Non seulement ça, on dit qu’on va avoir des tests et des expulsions. Ça, c’est un risque pour le Québec », a poursuivi le chef libéral.

Au jour 5 de la campagne électorale, M. Couillard a pour la première fois répété à plusieurs reprises le nom de son principal adversaire, François Legault, mardi. La consigne de ne pas nommer le favori des sondages, de crainte de lui donner du temps d’antenne indu, a été mise de côté.

Gestion de l'offre

M. Couillard a aussi laissé entendre devant les journalistes que la CAQ ne défendrait pas avec autant d’énergie le maintien de la gestion de l’offre durant la renégociation de l’ALENA. « Moi, je le ferais sans concessions. [...] Il n’y aura pas de compromis de la part de mon gouvernement ou de moi-même sur la gestion de l’offre, je veux être très clair là-dessus », a-t-il déclaré, rappelant du même souffle être entouré de producteurs laitiers et exploitants forestiers à Saint-Félicien, où il a élu domicile. « Est-ce qu’on peut vraiment se fier à la CAQ pour défendre la gestion de l’offre ? Je n’ai pas entendu M. Legault parler une fois d’agriculture en quatre ans à l’Assemblée nationale » a-t-il poursuivi.

Enfin M. Couillard a décrit l’« une de ses sources d’inspiration » Youri Chassin, qui brigue les suffrages sous la bannière de la CAQ dans Saint-Jérôme, comme un « adversaire ouvert et déclaré » de la gestion de l’offre.

Avec Guillaume Bourgault-Côté