Québec solidaire veut interdire les véhicules à essence d'ici 2030

Québec solidaire (QS) entend interdire les véhicules à essence d'ici 2030 s'il est porté au pouvoir en octobre prochain.



« Oui, ça peut paraître radical [...], mais du moment où tu dis à l'industrie: "Go gang, c'est ça qu'on veut", les concessionnaires vont comprendre qu'il y a avantage à avoir plus d'offres de véhicules électriques », assure la candidate solidaire au poste de première ministre Manon Massé, qui a avoué devoir faire sa première tournée du Québec dans une caravane à essence.



« Il n'est actuellement pas possible de faire une tournée dans un autobus hybride ou électrique, mais soyez assurés que nous allons y voir aussi », a-t-elle dit.



Le parti de gauche, qui a lancé sa campagne en mettant l'environnement au coeur de ses engagements, a présenté mardi matin son plan d'investissement en transport collectif.



QS compare son plan de transition vers un parc automobile 100% électrique aux étapes d'un fumeur qui veut cesser la cigarette. Ainsi, la première étape sera d'obliger les concessionnaires à vendre uniquement des véhicules hybrides ou électriques d'ici 2030. En 2040, ils ne seront autorisés qu'à vendre des véhicules électriques pour finalement en 2050 assister à la disparition complète des véhicules à essence.



QS a également réitéré son engagement de favoriser l'utilisation du transport collectif en réduisant de 50% les tarifs du transport en commun partout dans la province. Une mesure qui coûtera environ 428 millions par année estime la formation politique.



D'autres détails suivront.