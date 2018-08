Le PLQ promet du renfort professionnel en classe

Saint-Félicien — Le PLQ promet d’envoyer des renforts aux enseignants de maternelle et de 1re année du primaire. Chacun d’entre eux pourra compter sur un technicien en éducation spécialisée, un orthopédagogue, un orthophoniste, un psychologue ou un autre enseignant, a promis Philippe Couillard dans la cour de l’école Hébert, à Saint-Félicien, lundi. Petit air de déjà-vu. En effet, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, s’était donné cet « objectif » au printemps 2017. « Là, pour la première fois, on met un chiffre au bout. C’est un engagement formel », a fait valoir M. Couillard sous un soleil de plomb. Parole du chef libéral : le financement du réseau de l’éducation sera haussé jusqu’à 384 millions de dollars par année pour y arriver. S’il était réélu, M. Couillard donnerait le feu vert à l’embauche de quelque 5600 personnes au cours des cinq prochaines années. Celles-ci s’ajouteront aux 8500 ressources embauchées dans les écoles au cours des toutes dernières années. Les réactions étaient mi-figue mi-raisin lundi dans le milieu de l’éducation. Si tous se disent favorables à une intervention précoce, on se demandait comment on pourrait réaliser un tel engagement alors que les commissions scolaires sont aux prises avec une pénurie d’enseignants et de professionnels. « C’est un défi avec la pénurie de main-d’oeuvre », a convenu le premier ministre sortant.