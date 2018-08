Les leçons de l’exil d’une famille d’origine syrienne

Saint-Félicien — Philippe Couillard s’est dit attristé lundi du départ vers Montréal de la famille d’origine syrienne qu’il parrainait à Saint-Félicien. Le premier ministre sortant en a tiré quelques leçons pour favoriser l’ancrage de nouveaux arrivants en région : favoriser l’établissement de « deux ou trois familles » à la fois, accroître les ressources allouées aux groupes communautaires, et affiner la sélection des immigrants. « Il faut vivre l’expérience de l’immigration pour comprendre qu’on peut se sentir isolés. Si on avait plus d’une famille à la fois : deux, trois familles — pas un nombre énorme de personnes — ou un groupe de travailleurs qui arrivent ensemble avec leurs conjoints ou leurs conjointes, ça fait un réseau social de support qui est rassurant, surtout pour les débuts », a-t-il fait valoir, trois ans après avoir vu, pour la première fois, la photo du petit syrien Aylan sur une plage turque à l’automne 2015. Son épouse, Suzanne Pilote, et lui s’étaient alors portés volontaires pour parrainer un couple syrien et leurs deux enfants.